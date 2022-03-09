學大S保養絕招　你都可以靚足20年

美容大王大昨天公布閃嫁韓團「酷龍」成員具俊曄。男方也第一時間在社交平台報喜，更直認彼此廿年前交往過，因念念不忘舊愛，所以得知大S離婚後，就立刻找到20年前的電話號碼聯絡感情，再續前緣。消息一出，網民即獻上祝賀，更用電話號碼20年不變一事來搞Gag。連台灣美容教主牛爾老師都湊熱鬧，提醒大家別錯重點，除了電話號碼要20年不變，外貌也要不變。所以絲打們若想擁有大S的20年不變美貌，就要向美容大王學番一兩招美容絕學了。

日常護膚：豆漿加蛋 善用珍珠粉

大S曾經被自己好友說過是黑肉底，所以她為了變白付出很大努力，雖然過程中也撞過板，導致效果弄巧反拙，但經過不斷嘗試後，最終也成功變白，更多年來保持皮膚透亮細膩。她其中一個常用的方法就是多吃豆漿加生雞蛋，此法不但讓皮膚美白細膩，同時亦可為身體補充精力。另外，她又會善用珍珠粉，將珍珠粉加到面霜、護手霜、身體乳液裏，早晚塗抹，以分解肌皮膚黑色素，讓肌膚變得亮白。

保養頭髮：多吃海帶及芝麻

粉絲一定知道大S愛髮如命，不喜歡旁人隨意碰觸她的秀髮吧？為了讓自己頭髮能達到拍洗頭水的程度，一直悉心呵護，所以她的頭髮到現在還是非常健康烏黑。她透露過自己經常吃海帶、芝麻，而這些天然食物，對保持秀髮烏黑亮澤大有幫助。另外如非必要，她也盡量不染髮、燙髮，也避免在造型時使用頭髮定型水，因為當中的化學成分最傷頭髮，會令髮質變乾，甚至加速脫髮。