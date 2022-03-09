《940920》彩蛋仲搶鏡　張敬軒驚喜現身硬食早餐

ViuTV新劇《940920》依家集集都有彩蛋嘉賓客串，搞到個個等睇新角色出現，而喺尋晚（8日）播出嘅第二集，除繼續交代「Yeesa」吳海昕喺新時空嘅經歷，以及劉俊謙分飾嘅「作家余家聰」同「會長余家聰」之間關係，更有重量級彩蛋嘉賓登場，計上次蘭茜扮演劉俊謙姨媽，今次就有張敬軒飾演「作家余家聰」責任編輯！

大家一見到張敬軒出場已經夠驚喜，估唔到自稱係「早餐KOL」嘅佢，喺劇中張敬軒一開場就拎早餐送上劉俊謙屋企，一邊叫劉俊謙為寫真集寫Caption賺外快，一邊食賣相靚靚嘅早餐，畫面過癮。之後張敬軒睇完劉俊謙撰寫嘅小說初稿即連珠爆發：「好有懸念，之後呢 ？」、「其實唔係好睇得明…」、「一開頭就94年，之後又跳去2014年，跟住又跳番2013年，啲讀者跟唔跟到呀？」、「你仲有好多伏筆喎，你解唔解到呀？啲網上連載最憎就係呢啲爛尾故…」最後當佢聽到劉俊謙答咗句「爛唔爛尾好主觀」後，更打破「第四面牆」望住鏡頭向觀眾講：「唔係呀，啲觀眾鬧呀！」明顯係導演羅嘉駿（Steve）借「皇上」金口幽劇集及觀眾一默。