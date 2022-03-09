【咁勁冇人講】無人機表演壯觀！香港6月規管咩玩法？

放煙火都落後了？近幾年「無人機表演」在全球大行其道，從東京奧運開幕，到今年慶祝北京冬季奧運，都見到大規模無人機表演是何其壯觀！不過無人機發展雖然一日千里，但眼見的「技術失誤」也不少，大批無人機下墜還時會發生，究竟無人機表演是否有潛在問題？加上香港「小型無人機令」6月起正式生效，玩家往後又該怎玩？

無人機表演為何常失控？

今次我們請來香港無人機航拍會創會人、BigHead 創作總監Lock Sir，為大家簡單講解以上疑問：「多年來無人機表演，都是用Wifi來連接，例如2.4G或5.8G，這些制式很易會被干擾，假如無人機太接近大廈，大廈又有免費無線Wi-Fi，無人機便會受干擾，而且干擾無人機器材也很易買到。」幸好Lock Sir話近年無人機已逐漸轉換成4G或5G等手機制式，訊號較難被干擾，電訊公司也能先確認附近沒有大干擾才進行表演，不過由於過往很多無人機已製成Wifi制式，才出現易受干擾情況，相信日後失誤會愈來愈少。

香港適合無人機表演嗎？

過去香港也曾有數次無人機表演，但香港場地原來有不少限際：「首先民航處會要求無人機表演，要跟人、大廈、車等保持50米的距離，即使你想選球場、運動場等地方表演，但最後都可能因為太近馬路而做不到。」

Lock Sir話香港曾試過在城門河上表演，要因為要在城門河上設躉船作平台，表演成本變得相當高。「又以維港為例，因為表演場地很近解放軍軍營，表演必需得到政府及國安局配合」如想進行5千隻或8千隻無人機表演，更要飛出海面進行，要暫停很多船隻和直升機航道來配合，這就更不容易了。

香港「小型無人機令」6月生效？

6月1日「小型無人機令」即將生效，對無人機玩家有何影響？Lock Sir話其實現在很多新手玩家，已暫停買機作觀望，6月1日後若有人被拘控，可能會更少人玩，無人機將來可能只以工作為主，玩樂性質會較少，因為「甲2類」無人機（限重250g至7kg）會有年齡限際，如14歲以下便不能操控，爸爸未必會放心給小朋友玩。

不過Lock Sir也有建議：「可考慮只玩『甲1類』無人機，它重量在250g以下，毋須登記也毋須購買保險，只要設定無人機限飛高度30米、限距離50米，基本上已沒可能犯法，除非你在馬路、市區上飛。」Lock Sir還提醒，無論立法前後，夜晚都是禁放無人機的。

各地世界級無人機表演

說了那麼多，究竟世界各地那處地方的無人機表演最壯觀？

高雄．虎星高照

在高雄剛結束的台灣燈會，連續上演了9場無人機表演，當中的空中主燈「聚光台灣 虎星高照」令人眼一亮，動用1,500架無人機砌出來的動感「虎爺」虎虎生威、栩栩如生！無人機時而變成巨鯨，時而又變成台灣本島，壯觀得令人目不暇給，吸引來燈會的人潮更突破千萬人次。

廣州．冬奧展演

在上月情人節，於廣州市上空也有無人機展演，夜空中520架無人機拼砌出各個在北京冬奧中奪金的中國選手面孔，包括人氣爆燈的自由式滑雪女子大跳台項目冠軍谷愛凌，甚至有挑戰花滑屆最高難度4A動作的日本選手羽生結弦。其實早在北京冬奧開幕時，已有2,022架無人機在深圳的夜空上表演慶祝，當中包括砌出北京冬奧的吉祥物，表演更為壯麗。

從奧地利到阿聯酋

最早的無人機表演，其實是從2012年奧地利開始，最初只有49架無人機參演。直至2015年，半導體企業Intel在德國漢堡舉辦了一場100架無人機表演，它也是史上首次有無人機配合交響樂團演出，令人耳目一新。到了2020年東京奧運開幕，無人機表演已發展到1,824架的規模，轉眼來到今年除夕夜，在阿聯酋酋長國之一的拉斯海瑪，更舉行了一場以無人機配合煙花的表演，表演發展一日千里。

中國．挑戰紀錄

說到無人機技術，中國肯定位列前茅，因為近年幾乎每逢佳節，無人機燈光騷都會出現在中國各大城市上空，規模更愈來愈大，幾乎每次都刷新世界紀錄，例如去年4月上海才剛以3,281架無人機表演，來打破「最多無人機同時飛行」健力士世界紀錄，怎料個多月後紀錄已被深圳的5,164架無人機表演打破，快過打針。

香港有載客無人機？

在香港未來，更很可能會有載客無人機（Urban Air Mobility）出現，事關去年水上飛機（香港）航空已宣布，正計劃開辦載客無人機及水上飛機航線，它將連接中環、觀塘商貿區及將軍澳新市鎮，屆時從中環飛到觀塘僅需5分鐘，香港很有機會成為首批擁有載客無人機的城市，上班不怕塞車，最適合「最愛返工」的香港人吧。