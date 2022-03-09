鏡頭前委屈落淚　具俊曄當年罷上節目傷透大S心

台灣女神徐熙媛（大S）突然宣布已下嫁分手20年嘅韓國神級組合酷龍（Clon）成員具俊曄，消息夠晒震撼，兩口子隔住個Mon拍拖到完婚，如今相約台灣相見，夫妻二人相隔20年後終於可以再聚首，劇情真係勁過偶像劇！有網友就好奇當初二人為咩分手，雖然具俊曄親證當年係被經理人公司棒打鴛鴦，但係網友翻查資料，就搵到2000年二人拍拖時，酷龍原本計劃要上大S同阿妹徐熙娣（小S）主持嘅《娛樂百分百》做專輯宣傳，大小S事前就積極喺節目中幫對方宣傳，但節目前1日就爆出因為具俊曄同大S戀情亮紅燈，酷龍經理人因此以「時間不充足」為由退通告，令小S睇唔過眼，節目中喪鬧：「誰欺負我姊，我就跟誰算帳！」

小S表示先前2人喺節目中大力為酷龍宣傳，點知就傳出大S倒追具俊曄消息，令佢嬲到破口大罵：「身為妹妹的我實在看不下去，我不懂為甚麼我姊要承擔這一切，現在全台灣的人都覺得我姊是花癡，在勾引酷龍，其實事情的真相你們根本不知道，我姊才是最倒楣的！現在酷龍來了，躲起來擺高姿態，甚麼都不敢講，那她（大S）算甚麼？我覺得我們連朋友都可以不用做了，堂堂一個男子漢，有話不敢講清楚，害我姊一個小女子承擔這一切！」由於節目係現場Live，節目組亦未有Cut走小S一番言論，當年令事件發酵。

而全程企旁邊嘅大S聽聽吓都忍唔住喺鏡頭前爆喊，但仍強忍淚水擠出笑容，表示自己對件事唔發表意見。而具俊曄當年接受訪問時，就對這段感情唔認數，僅表示同大S係好好嘅朋友、善良嘅好女人。