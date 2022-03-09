【簡潔生活學】收納師都有「強迫症」？

說起收納、斷捨離，很多人以為我們做收納師，都要迫人家掉東西，或者要將物品擺放得整整齊齊、不可亂放，更有朋友問我，到底收納師是否都有「強迫症」呢？（強迫症全名：強迫性精神官能症，OCD──Obsessive-Compulsive Disorder）坦白說，我也有某程度強迫症，亦問過其他收納同事，原來他/她們也有同樣「症狀」：

‧物件不放回原處，會脾氣暴躁

‧物件擺放不整齊，便會好忟憎

‧公司枱面被整亂，會破口大罵

‧為了整理得更好，時刻分析「需要」、「想要」和「減量」

‧不會單靠排位來取得整齊，以（無）為之整齊

‧整齊之外還要整潔，時刻清潔物件

‧不在自己管轄範圍，望見而不能整理，會囉囉攣無名火起

‧自己範圍但因任何理由而未能處理，坐立不安

‧如果有未整理的地方，做其他事時會分心

‧認為沒有收拾整理妥當便會被細菌感染

‧一定要把物件排得對稱、順序或者按照獨特方式排列

‧反覆研究擺放物件的位置，務求做到最好的收納方式

以上是一些我們收納師團隊「自我檢測」結果，而作為收納師，很自然會對自己的整理範圍要求高，但面對客戶時，我們會站在對方的位置，先了解他們的心理狀況或需要，才決定收納範圍。

有趣的是，我的團隊很容易找到「醫治」自己的方法，除了替自己的家居收納整理，幫助客戶整理居室，重拾生活軌道，尤其是長者、長期病患者或弱勢社群，每當完成一個案都感到身心舒暢。除此之外，參與社會公益活動不但令身心靈得到滿足，亦可以更了解社會各階層的狀況與需要，這些都成為我們幾位收納師用作治療「強迫症」的良藥。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物專業收納網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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