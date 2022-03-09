丁子朗大談圈中伯樂　一提戴祖儀即落閘

藝人丁子朗（丁丁）早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，為追尋演藝夢，丁丁2016年由加拿大隻身來港，以19歲之齡參選香港先生，最終奪得亞軍成功入行，他坦言父母當時並不支持他的決定：「父母真係擔心我食唔飽、着唔暖，佢哋話：『咁我哋係咪要養到你30歲？』但我成日同佢哋講（呢啲機會）一生人得一次，想做一啲唔會令自己後悔嘅嘢。」

談到主持之路，丁丁很感激汪明荃（Liza姐）的用心教導，對方更提攜他上節目，令他十分感恩：「兩年前有一個節目，初頭冇我份嘅，係Liza姐同監製講：『點解唔用丁丁呀，加埋佢落去啦！』我係喺Show前先知Liza姐幫咗我，好想多謝佢。」

談到在《森美旅行團》中豁出去露股，並因而成功入屋，丁丁笑指該節目亦是他其中一個重要里程碑：「好多謝同我一齊主持嘅森美、吳若希同麥美恩，佢哋喺節目度不斷咁照顧我同教我嘢。」丁丁又指該節目令他與3位前輩建立了深厚的友誼：「我定時會去吳若希屋企黐餐，麥美恩就會幫我約訪問同宣傳，呢一行好多人話好難搵到真正嘅友誼，但我好好彩搵到一班好肯幫我嘅『屋企人』。」

今年憑《青春不要臉》正式升呢男主角的丁丁，透露演戲初期曾遭遇不少挫折，更曾被劇組工作人員鬧爆：「通常我哋開廠都會開到好夜，咁大家自然都好攰，有一次有個位臨尾反應係要我笑，拍完嗰個Shot大家就可以收工，但我就笑極都笑唔到、好唔自然，當時現場大家都好躁，直情有人話我：『你擘大個口啦，你擘大我哋就收工㗎喇！』我作為一個新人當然好驚，對於我亦係好大嘅打擊。」丁丁透露自此便先後報讀了鍾景輝、韋羅莎、彭秀慧等多個導師的演藝課程，並終於在拍攝《七公主》時開始掌握方向。

談到與《青春不要臉》拍檔戴祖儀傳緋聞，丁丁即狠心落閘謂：「識咗佢太耐喇，成3、4年，火花已經冇咗喇，Keep住做朋友係非常之好嘅決定。」丁丁又坦言現在事業行先，並且希望有好機會，又自爆曾為超英電影《尚氣與十環幫傳奇》試鏡，並指自己視前輩陳法拉為學習目標：「佢幾年前都仲喺TVB做緊嘢，用過佢嘅監製依家都用緊我哋，佢畀到信心我哋一班香港演員，只要我哋夠膽諗得遠啲，或者就可以去到更遠。」