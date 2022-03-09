海上金字塔　快到飛起

提起金字塔（Pyramid），相信很多人會第一時間想起埃及的胡夫金字塔（Great Pyramid of Giza），既宏偉又神秘，為古代世界七大奇迹中碩果僅存的建築物，其獨特方錐體外形，更成為後世設計師的靈感泉源，像今次介紹概念遊艇「Tetrahedron Super Yacht」，貌似一座海上金字塔，設計前衞，更快到飛起，一旦成功面世，堪稱遊艇界的一大奇迹！

外形前衞

「Tetrahedron Super Yacht」出自倫敦設計師Jonathan Schwinge之手，船身呈方形錐體，猶如一座金字塔，以碳纖維及不銹鋼打造，則令人聯想起太空船，極具未來感，顛覆了大家對遊艇的固有印象，難怪這個設計概念自發表以來，獲CNN、Fox News、Forbes、《BOAT INTERNATIONAL MAGAZINE》等西方媒體關注。

懸浮空中

外形前衞之餘，「Tetrahedron Super Yacht」於海面馳騁時，更予人一種懸浮空中的錯覺，背後原因是它採用HYSWAS（Hydrofoil Small Waterplane Area Ship）船體設計，前令遊艇可於不同高度下航行，甚至離開海平面，船底的水翼則會在遊艇高速前進時幫助抬升船體，名副其實快到飛起，亦可將海浪對船身的衝擊減至最低。

高達38節

性能方面，「Tetrahedron」在海面巡航時，速度為12節，最長航程為3,000海里，適合作長途旅遊。若遊艇處於「飛行」狀態，最高航速可達38節！至於金字塔的內部可容納6名乘客和4名機組人員，而且船身有三面可以打開，令活動空間大增，亦方便親近大海，設施包括寬敞的陽光甲板、戶外用餐區、車庫等等，舒適程度不期然令人聯想起拉斯維加斯的豪華「金字塔」Luxor Hotel。

規格表

船長：21.6米

船寬：25米

載客量：6名乘客+4名船員

巡航速度：12節

最高速度：38節

最長航程：3,000海里