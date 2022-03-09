東冲有料到：陸續回復正常的曼谷夜生活

泰國的市況已大致回復正常，就連酒吧亦陸續重新開業，早前便到訪了曼谷Rosewood酒店內富懷舊色彩的酒吧，重開後即時吸引了一班當地的中產人士光顧。（胡慧冲提供）

現時泰國每天的新冠確診數字沒有太大上落，都是維持每天20,000宗左右，但正如我之前所講，當地人的生活已大致回復正常，就連酒吧亦陸續重新開業，例如早陣子我去了曼谷的Rosewood酒店，雖然住宿客房依然停業中，但餐飲部中富懷舊色彩的酒吧已再度開店經營。

由於這間酒吧本身既有主題又有特色，重開後即時吸引了一班當地的中產人士光顧。與此同時，其他酒店可以飲酒的地方、廣為人知的Khao San Road酒吧街，及有飲有食的餐廳同樣已開門營業。整體而言，仍算得上生活如常。

最近《東方日報》有報道指出，有大量港人逃離香港，其中新加坡便是一大熱門落腳地。其實若非每天有約20,000宗新冠確診數字，泰國也絕對適合港人前來。當然今時今日疫情肆虐，大家一動不如一靜，畢竟乘搭飛機始終有一定風險，再者之後返回香港也要接受14+7隔離，所以大家選擇飛往其他國家的時候真的要慎重考慮。

期望今年之內確診數字能早日減少，令更多外國人能前來泰國消費，繼以刺激泰國本土經濟。

無論如何，希望疫情盡快過去，大家能過正常生活！

胡慧冲