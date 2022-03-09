雖然鼓勵大家減少出街，但其實街上還有很人需要在外解決早餐或午餐，不少餐廳都推出各項優惠，希望刺激消費，大家揀選餐廳時，可以留意一下。

逢星期三優惠

趕時間的話，一件三文治可以即時醫肚，除了午餐肉、雞蛋或火腿等餡料，坊間還有很多選擇。尖沙咀三文治專門店 HAND3AG，一向以不同食材來打造特色鐵板三文治，店內還有他小食和飲品，現時餐廳於3月9、16、23及30日（逢星期三）下午3時後推出「$33換購人氣產品」優惠，客人只要惠顧任何食品或飲品，即可用$33從3款人氣組合擇其一，如任選小食加檸檬特飲，自選沙律或任何咖啡1杯。另外，店內自選推出親民價的3月限定二人餐，內有鐵板三文治、自選沙律、 自家手切薯條及2杯指定飲品。

限定燉湯海味套餐

滋補燉湯和矜貴的海味菜式，需要花時間工夫，在餐館品嘗價錢都唔平。中環高級中菜廳國金軒重開後，除推出矜貴的國金水晶宴和多款新推的單點主菜及點心，餐廳於3月以價惠價推出堂食的限時燉湯海味三道菜套餐，其中一款蠔皇花膠筒滋味燉湯套餐，就有松茸菌燉螺頭湯或濃雞湯花膠雞絲翅，主菜有蠔皇花膠筒北菇伴菜膽和生炒臘味糯味飯。另一款鮑魚鵝掌配滋潤燉湯套餐，有花膠杏汁燉白肺湯或三菓燉花膠湯，配蠔皇五頭湯鮑扣鵝掌和櫻花蝦揚州炒飯。客人於1日在指定網站預訂，更可享免加一及茗茶收費。

套餐買一送一

有些餐廳於特別的時段，會推出各項優惠刺激消費。中環中東菜餐廳BEDU現於逢星期一至四下午3時至6時，推出全新堂食買一送一主廚套餐，菜式包括有煙熏鷹嘴豆蓉、秘製醃菜配自家薄餅和薰衣草香蜜糖烤菲達芝士。主菜3選1，如孜然燒雞肉串燒配醋漬青辣椒、哈里薩辣味豬腩肉或香濃芝士焗椰菜花，最後以蜜糖蛋糕配開心果及杏仁奶作結，2人共享一個套餐的價錢，感覺抵得多。