爆乳身材有邊個男人唔鍾意，尤其係當佢哋換上性感比堅尼時，嗰種胸悍嘅誘惑更係人難以抵扺擋，好似今日同大家見面嘅泰國網紅Faii Orapun，勁晒魔鬼級身材，試問男人點可能唔興奮？

養眼深溝

稱Faii Orapun做乳神絕對冇誇張，皆因一對分量十足嘅胸器超吸睛，渾圓又脹卜卜，絕對係一對能夠滿足胸奴嘅極品爆乳，加埋5呎7吋嘅高挑身材，呢副胴體簡直係完美。不過最令人意外嘅，外表猶如少女嘅佢，有邊個估得到佢嘅真實年齡呢？原來佢今年已經30歲，能夠保養得咁好，唔知佢有咩秘訣呢？

從佢喺社交網嘅分享，唔難發現佢好鍾意做運動，不但經常到健身室健身，而且經常去游水，難怪身材咁Fit，配埋古銅色肌膚，散發出強烈健康美。不過對男士嚟講，佢係咪游泳健將並唔重要，重要嘅係佢啲泳衣，件件都係極少布料嘅比堅尼，僅僅遮住三點，盡情展魔鬼身材，尤其係胸前深溝更係養眼。

火辣女模

既然阿妹擁有咁火爆嘅胸器，同埋玲瓏浮凸嘅身材，又點可能只係一位網紅咁簡單呢？事實上佢亦係一位演出經驗豐富嘅模特兒，早喺20歲已經出道，為唔少泳裝及時裝品牌擔任Model，故此喺模特兒界有一定知名度，而且佢亦經常喺各個展覽活動擔任Show Girl，人氣相當高。

不過近年佢就主力投身寫真界搵食，社交網嘅粉絲人數更係激增，從2019年嘅幾萬人，爆升到今時今日已近60萬粉絲，呢個數字確實不愧為女神呀！

Faii Orapun喺社交網嘅網名叫「orapunfaii」，有逾750個貼文，當中會見到佢有好多唔同造型示人，而大部分更係中門大開，一對巨乳逼爆大家嘅眼球。

同場加映

5千英鎊增長1吋

雖然唔少調查都話，女士唔介意男士嘅兵器長度，但調查歸調查，現實卻係殘酷嘅，尤其係對呢位嚟自德國嘅36歲男子Murat K嚟講，兵器硬直後長度僅得7.6cm，比德國男性平均長度13cm短好多，令佢嘅自尊心嚴重受挫。佢表示多年嚟一直被唔同嘅女伴批評兵器短小，因而令佢害怕同女性上床。為咗令兵器變長啲，多年嚟花咗超過800英鎊購買藥物、兵器增長器上，但係統統都冇幫助。喺無可奈何之下，佢決定以5千英鎊進行手術，透過「自體脂肪移植方法」令兵器增長，結果經過1小時手術後，佢嘅兵器不但增長咗1吋，直徑亦大咗。雖然有人認為花咁大筆錢，只係增加1吋作用唔大，但Murat K坦言呢1吋足以令佢重拾自信，唔知大家點睇呢？