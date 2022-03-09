陳善渝遭無綫渣男呃感情　失戀導致壓力爆煲爛背脊

「絲襪女神」Odilia（陳善渝）加盟邵氏後，參與過綜藝節目及跳舞比賽《盛‧舞者》，拍劇機會似乎不及同屬女子組合Bingo的關嘉敏（Carman）多，她接受專訪時道出因由：「之前公司都有我拍劇，係有啲性感露背鏡頭，不過因我狀態唔係咁好，皮膚敏感個背脊唔靚，所以我冇接到，可能嗰排壓力大，情緒受影響到內分泌失調所致，但依家好番啦。」她又說現時重新出發投入工作。

問到是否不想拍拖？她自爆剛失戀，更不幸送上渣男，被欺騙感情逾年：「唔好彩遇上啲唔好嘅人，衰過畀人呃。（呃錢定呃感情？）我又冇咁蠢。（點發現？）女人嘅直覺好準，會突然會拗交，我都覺得好奇怪，跟住check吓啲電腦就發現咗啲親密相，之後立即分手，佢冇道歉，冇認過錯，啲朋友笑我係渣男攝石人。」

問對方可是圈中人？她咿咿哦哦說：「唔答，費時喺公司見到會尷尬，都唔講呢啲。（會撞番？）做嘢時我都有專業操守，影響唔到我。」但據知她曾和無綫「御用配角」袁鎮業發展地下情，兩人在參加《盛‧舞者》前已相戀，不過最近已分手。

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場地：Cooklike