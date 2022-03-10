【是日通勝】

農曆二月初八

壬寅年 癸卯月 壬戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：取魚、安門、安床

忌：出行、祈福、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、28、30、39

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：行事作風易遭人挑剔，能控制脾氣就冇問題。

金牛座：抽空跟好友閒聊，可把心中的鬱悶一一消除。

雙子座：忙得焦頭爛額，有可能跟人鬧翻，煩上加煩。

巨蟹座：人際關係出現微妙變化，內心處於不安狀態。

獅子座：有伴侶者易跟另一半吵架，切忌將小事化大。

處女座：財運欠佳，投資要三思，不宜作出重大決定。

天秤座：職場上不太順利，勿頂撞上司，低調保平安。

天蠍座：易陷入人事糾紛，待人接物要保持心平氣和。

人馬座：出外靠朋友，拓展人脈網絡有助帶旺事業運。

山羊座：勤力有回報，可從網絡發現有利事業的資訊。

水瓶座：遇上突發事故，不知所措，發牢騷也沒有用。

雙魚座：春風滿面，電力十足，單身者易獲異性青睞。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）龍 易緊張

鼠：和氣生財，謙遜待人，賺錢機遇陸續來。

牛：幹勁十足，做事效率高，有超水準發揮。

虎：吉星拱照，貴人助力強，生活稱心如意。

兔：事業運強，大膽表現自己，容易獲賞識。

龍：是日沖煞，情緒緊張，感到頭頭碰着黑。

蛇：眉精眼企，應變力強，面對問題極淡定。

馬：人氣上升，謀事易獲支援，成功有希望！

羊：身邊出現不利傳言，最好以平常心看待。

猴：有正財運，只要努力工作，回報不會少。

雞：身心不在狀態，處事難專心，容易犯錯。

狗：運勢不過不失，做事要小心，提防破財。

豬：財運好轉，留意市場動態，投資可獲利。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

入鄉隨俗

不論玄學抑或其他方面的學術，當你接觸一門新的知識，一定要抱着謙虛的態度，入鄉隨俗嘛。就好像一個新的外來人，不管在原來的地方是甚麼樣的人，到了新的地方，人家的地方，就要跟隨當地的規矩。

甚麼是入鄉隨俗呢？據《莊子‧山木》記載：「入其俗，從其令。」每個地方都有當地的風土人情和習俗習慣，要尊重，要學習，要適應。

當落地生活開始後，可以用本身的知識去跟當地人互相交流，不是去強硬地、沒道理地去強行更改當地的習俗，這樣只會換來互相交惡的對立情況。簡單的例子就是去到別的地方，一定要學習別人的語言及文化，這是最基本的尊重，不止尊重別人，更是尊重自己。

當然，每個地方都有一些陋習、不妥善的地方及事物，如果想幫助改善，令情況變得更好，可以提出意見，但心態一定要謙遜，不可以擺出高高在上的姿態來教訓及命令別人。要好好記住，為甚麼自己要離鄉背井去別人的地方呢？可能性有很多，但身為一個外來人，要分主客，認清自己身份，不是人家邀請你來的啊！