免費為同業搵生意！廖碧兒半年勁吸過百萬做疫市奇「吧」

女星廖碧兒投資酒吧，去年疫情暫緩期間獲「報復式消費」，短短半年便成功補貼之前1年半的營業額，故即使最近疫情肆虐仍未受太大衝擊，可謂逆市奇葩，唔使愁的碧兒趁機回饋社會。相反，莊思明的燉湯店單是租金已月蝕7位數字；而龔嘉欣的餅店亦急謀對策，實行為生意各出奇謀求生。

今波疫情摧毀本地不少中小企，飲食業首當其衝，多間餐廳捱不過先後執笠，即使仍「健在」也是吊鹽水狀態，情況令人憂心。不過當中亦有例外，向來投資有道的女星廖碧兒，早年已展開紅酒事業及藝人雙線發展，除了在外國有酒莊，在港亦有中央廚房及酒吧，多年來永冇失手，即使本年初疫情史無前例地嚴重，她位於中環的酒吧亦未受太大影響。

趁機修葺店舖

碧兒的過千呎酒吧多年來生意不俗，現時雖因政府防疫措施而暫時關閉，幸之前第4波疫情後獲酒客「報復式消費」，短短半年已補貼過去近一年半的7位數字生意額，故今次再度停業，對她來說未有太大影響！碧兒日前接受本報訪問時說：「舊年開番嗰陣，我哋間Bar差唔多係蘭桂坊第一間開到凌晨2點嘅舖頭，職員真係冇停過，但今次冇法啦！大家都唔想，因為呢個病毒真係好強，只可以同心面對，咪當畀時間Staff休息，順便清潔同修葺

吓。」

她深信大家可以捱過這一關：「之前同外國酒商朋友傾開，佢哋都讚香港係全球唯一一個地方，受咁大刺激都可以好快復原。」去年第4波疫情過後，她與附近食肆傾好合作方式：「因為只得午飯時間可以開，酒吧又冇咗6點後嘅時間，好多食嘢地方本身冇酒牌，諗住合埋一齊搞，但依家疫情太勁，所以計劃暫時停一停先。」

開直播做Miss

既然不用為酒吧生意煩惱，碧兒把平日用作談論美酒的網上平台，加插一些自家製小店片段或相片，並配以網站連結，免費協助受影響的同業推廣，如食物倉或有機農莊等，實行做個全方位KOL！她說：「依家唔會諗搵錢方法，反而會諗點樣幫到個社會。香港有好多地方大家未必知，唔知邊啲餐廳有外賣，我會諗點幫佢哋出多啲貨。記得之前去咗個有機農莊，個婆婆話啲菜同士多啤梨冇人買就要丟，好浪費，所以咪幫手出Po宣傳吓，睇吓有咩可以幫到。作為公眾人物，有錢出錢有力出力，希望大家安全度過。」她亦會開直播與網民交流抗疫心得，教授下廚、食材與酒類配搭、整甜品、做運動等，儼如免費資訊平台。