同「老公」楊洋打對台！迪麗熱巴新劇神秘男一終揭盅

女神迪麗熱巴夥拍佟大為「伸張正義」，首次挑戰公訴人角色的她大叫好玩，直言已瞄準外景地成都的美食，擔心煞科時自己極有機會變「胖熱巴」。由熱巴主演的內地首部以女公訴人為題材的電視劇《公訴精英》於成都正式開鏡，由於該劇為「最高人民檢察院中國檢察出版社」出品，籌備開始已獲關注，而男一身份一直成謎，開鏡前盛傳為劉燁與張藝興之爭，然而神秘面紗終揭盅，竟由佟大為「冷手執個熱煎堆」，夥拍熱巴伸張公義！

戲中熱巴將首次挑戰演出女公訴人角色，開鏡禮上她與佟大為都對成都美食虎視眈眈。第一次在成都拍戲的熱巴表示：「成都菜好好吃啊，我不能减肥，拍了這個戲應該會胖十斤（約11磅）！」佟大為則透露片中很多生活化的場景都有大量成都元素：「想找一些成都好吃的餐館去拍戲，讓觀眾看到接地氣的成都元素。」今次角色能言善辯，熱巴表示：「在工作上喜歡追求自己認為做不到但又想要去做的事情，喜歡嘗試新鮮事物，這點和我挺像的。」而佟大為以往在熒幕上形象以溫文爾雅稱，今次角色外表冷漠毒舌但內心善良，他坦言為了更貼近角色，自己在辦案流程、公檢法如何協作等方面都收穫不少。

另外，由熱巴及任嘉倫主演的《馭鮫記》，以及由楊洋與趙思露主演的《且試天下》不約而同安排在月尾上架，意味着「榮耀夫妻」即將打對台搶收視，不少網民留言表示「等食花生」，打趣「夫妻都冇面畀」。至於趙露思對於一再與楊洋傳緋聞感厭煩，她簡單直接以「單身」兩個字作出回應。