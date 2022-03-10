莊思明生意停業月蝕7位數　龔嘉欣撈埋送貨覓出路

不少經營飲食業的藝人於疫情下生意大受影響，莊思明與男友楊明共同經營6間燉湯店，除了屯門分店作有限度外賣外，其餘分店已全部停業至另行通知。思明昨日（9日）受訪時謂：「其實真係好難做，開業嘅話做嗰少少外賣根本連出糧都唔夠，業主又唔會減好多租，政府亦冇乜補貼到小商戶，每個月剩係蝕租錢都7位數字！」問有否裁員時，她坦言：「都有，只係有限度節流，唔係裁咗好多人，同事都好明白。」而其胞姐莊鍶敏亦有經營珍珠奶茶店，思敏謂：「因為有員工確診，所以店舖都要閂，希望7日後可以開工。」

至於在尖沙咀開餅店的龔嘉欣坦言現時生意絕對有影響，她謂：「壓力真係大咗好多，每日大家都一齊諗啲對策，同事都好用心，我哋開始嘗試做送貨，雖然成本高咗好多，但都希望維持到工場同埋舖頭嘅運作，大家都可以有工開，同埋都開始整多咗麵包，配合返市場需要，暫時都賣得唔錯，繼續守住先！」

時裝設計師鄧達智（William）於2016年在元朗經營餐廳，日頭做茶記，晚上做私房菜，連周潤發、徐小鳳和鄭文雅都有幫襯，過去6年經歷兩年多疫情洗禮仍然捱得住，卻抵擋不住業主瘋狂加租，昨日（8日）他無奈決定退股。他透露：「第5波疫情爆發，餐廳已經暫停開，未知幾時開番。不過租約就快到期，同業主傾續約，竟然要加租250%，簡直係今時今日香港一大奇聞。其實中間已經加過兩次租，我就一定唔做，拍檔方面，佢哋自己決定啦！」William當年經營餐廳為圓夢，如今退股並沒有感到不捨，認為是人生的過程，亦有得着，總結賺定蝕？他說：「拉上補下，應該都有賺少少。」

另外，歌手劉晨芝旗下經營1會所、1酒吧和2間餐廳，她透露現時只有兩間餐廳維持做外賣，會所和酒吧都已經暫停營業，她說：「會所和酒吧今年1月7日就暫停至今，即係今年淨係開咗7日做生意，之後就算社交距離措施放寬嘅話，都一定未輪到我哋，希望5、6月可以開番，預咗無咗半年生意，期望再開時啲人會報復式消費啦！」她表示幸好拍檔都好有實力，能繼續支付員工薪金，保住員工飯碗，不過她經營的公關公司就生意淡薄。提到今波疫情，身邊朋友有近50人先後染疫，她有兩星期不敢外出，性格愛熱鬧的她，揚言再留港會「抑鬱」，故會返美國抖氣。