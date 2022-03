死性不改︱曹格疑餐廳醉酒動粗：我他X的是法律

有「金曲歌王」之稱嘅馬來西亞歌手曹格,於2009年同歌手側田喺中環醉酒爆衝突,佢更揮舞路牌襲擊側田,事後佢雖公開道歉,不過認錯後又再被拍多次因醉酒鬧事,令老婆吳速玲感失望並帶同兒女離家,為保婚姻,2013年佢鄭重允諾決心戒酒,若做唔到就會捐1,000萬元新台幣畀公益單位。點估到曾自爆患過躁鬱症嘅佢會重蹈覆轍,網上流傳出喺7日,疑似曹格於台北市內湖區某餐廳同友人飲酒食飯,疑似酒後爆衝突,更對其他包廂客人爆粗,2分鐘內爆足27句英文粗口,句句不堪入耳,更被其他食客報警Call警察求助。

有網友上載近2分鐘影片,並留言指有「知名歌手酒醉鬧事」,片中聽到一名男子疑似酒後與隔籬包廂客人發生口角,不斷咆哮,又見到有物件被掟出包廂,疑似有人動粗,一把男聲狂用英文大鬧「What the fxxk did I do?」「I am fxxking the law(我他X的就是法律)」、「You mother fxxking bxtch」等,並爆出一句中文「我做了甚麼讓他可以叫警察來弄我?」,但全片皆有簾子遮擋包廂,並未影到男子正面。不過據網友透露,該男子係歌手,亦有酒醉前科,加上男子以英文爆粗,其他網友即猜測可能係歌手曹格。