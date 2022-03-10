死性不改︱曹格疑餐廳醉酒動粗：我他X的是法律

有「金曲歌王」之稱嘅馬來西亞歌手曹格，於2009年同歌手側田喺中環醉酒爆衝突，佢更揮舞路牌襲擊側田，事後佢雖公開道歉，不過認錯後又再被拍多次因醉酒鬧事，令老婆吳速玲感失望並帶同兒女離家，為保婚姻，2013年佢鄭重允諾決心戒酒，若做唔到就會捐1,000萬元新台幣畀公益單位。點估到曾自爆患過躁鬱症嘅佢會重蹈覆轍，網上流傳出喺7日，疑似曹格於台北市內湖區某餐廳同友人飲酒食飯，疑似酒後爆衝突，更對其他包廂客人爆粗，2分鐘內爆足27句英文粗口，句句不堪入耳，更被其他食客報警Call警察求助。

有網友上載近2分鐘影片，並留言指有「知名歌手酒醉鬧事」，片中聽到一名男子疑似酒後與隔籬包廂客人發生口角，不斷咆哮，又見到有物件被掟出包廂，疑似有人動粗，一把男聲狂用英文大鬧「What the fxxk did I do？」「I am fxxking the law（我他X的就是法律）」、「You mother fxxking bxtch」等，並爆出一句中文「我做了甚麼讓他可以叫警察來弄我？」，但全片皆有簾子遮擋包廂，並未影到男子正面。不過據網友透露，該男子係歌手，亦有酒醉前科，加上男子以英文爆粗，其他網友即猜測可能係歌手曹格。