《黑豹》導演被銀行職員誤當係劫匪被捕

憑執導漫威超級英雄賣座片《黑豹》（The Black Panther）而走紅的美籍非裔導演Ryan Coogler， 近日被爆1月時在美國阿特蘭大一間銀行提款時被誤當時銀行劫匪而被捕。

當時Ryan頭戴黑帽、墨鏡及口罩看似神秘，到銀行櫃位前沒有說話只向一名非裔銀行女職員遞上一張字條，上面清楚寫着：「我想從我的支票帳戶提取12,0000美元（約9.36萬港元）的現金。請在其他地方進行點鈔，我想要謹慎一點」。該銀行職員覺得他形跡可疑並通知上司之後一同報警，警方到場後直接將他戴上手銬拘捕，而在銀行外等待他的兩名車上人士亦被捕。最終經過確認後，才知道Ryan並非劫匪，只是銀行職員誤會才發生這場烏龍事件！

雖然Ryan經警方調查後發覺只是一場誤會而被立即釋放，但他因為不甘被「好人當賊扮」而大為不滿，並嬲到向銀行要求該名烏龍職員的資料和逮捕他的警員編號，但並未透露將如何處理。銀行方面事後亦表示：「我們好後悔，此事根本不應該發生的，我們已向Coogler先生道歉。」而Ryan亦有回應事件：「此事不應該發生，但銀行已讓我滿意地處理事件，我們已經釋懷了。」