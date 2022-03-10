【回南天Rebound】善用家中小物防潮

初春到來，天文台預告，令不少人聞風喪膽的回南天亦將於下周殺到，濕濕立立，曬極都唔乾的衣服、如滲水般牆身及地板、邊邊的霉菌，真是令人大叫救命。居家要防潮，除了購買現成的吸濕包外，亦可善用家中的小物幫幫手，看看以下的幾招，可否解決你春天的困擾啦！

【酒精或漂白水抹牆身】

自疫情以來，酒精就成為了家中的必須品，但原來除了消毒之外，它還有別的用途。回南天時，家中的牆身特別因潮濕而發霉，這時候大家千萬不要以濕布來抹去牆上的水珠，濕上加濕，容易弄巧成拙。建議可以先用乾布抹乾牆身，再用布沾酒精擦拭即可。

另外，抹牆身的話亦有另一個選擇，那就是1:50的稀釋漂白水，不但可以去霉菌，亦可殺死昆蟲，一舉兩得。如果一時買不到漂白水的話，用鹽亦可以，因為病菌在鹽水之中不能生存，最好是混入30至40度的清水中使用。另外，鹽亦是一種除濕劑，有助令水氣快點吸乾，所以用鹽水拖地，可以令地板更快乾、更乾爽。

【舊報紙吸濕】

家中如果有購買報紙的習慣，看過的報紙不要先拿去回收，因為它有吸濕的神奇作用。看完的舊報紙既可鋪在地下或窗上去濕，亦可捲成一卷放入衣櫃、鞋櫃或直接放入櫃的底部作吸濕之用。

【小梳打消黑邊】

家中一些連接位如門邊的一些白色膠邊，很容易會出現霉菌，白中點點黑，非常礙眼。想解決這個惱人問題，只需要一些梳打粉、一支牙刷、一些水。以牙刷沾水再沾梳打粉，然後在霉位刷一刷即可，亦可把白醋與梳打粉以1:1混合後輕刷拭，效果加倍。

【自製吸濕包】

如果想把家中物品轉廢為寶的話，不妨試試自製防潮吸濕包，只需咖啡渣或茶葉渣即可。將咖啡渣或茶葉渣曬乾後，用紗布袋或舊襪子裝起，即可放在需要吸濕除臭的地方。