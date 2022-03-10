日導演榊英雄疑性侵4女演員　私傳下體照

51歲日本導演榊英雄，驚爆性侵風波！他被爆於4年內，疑向4名女演員出手。報道曝光後，引來外界震怒，榊英雄否認強姦，但承認與其中3人有性關係，並向妻子道歉，其執導有關性受害的新片《蜜月》宣布暫停上映。

據當地雜誌報道，榊英雄於2013年至2017年，透過其舉辧的演技工作坊及電影選角期間，性侵4名女演員。雜誌更公開他向受害人發出的性騷擾短訊截圖，當中包括男性器官照片，及要求「口交」的對話。

雜誌公開性侵內幕，一心想做女演員的A子，2013年參演榊舉辦的工作坊學演戲後，被約到涉谷的居酒屋飲酒，離開時被拉入停車場角落借醉侵犯，事後更被威脅「事情鬧大殺了妳」。受害人B子於2017年11月參演電影行內人的酒會結識榊後，遭對方強迫口交，女方事後發現袋內被塞下1000日圓(約68港元)。而受害人C子則於2015年參演榊執導的作品，被要求「真空」不穿內衣試鏡，雙方於酒店發生關係，事後女方擔心演出被飛而不敢作聲。受害人D子於2015年參加演技工作坊後，被叫到赤坂的辦公室遭性侵，更收到男性下體的相片。

榊向雜誌回應時，承認和其中3人有肉體關係，但否認性侵，強調在雙方同意下發生關係，又為出軌行為向妻子道歉。但他強調「電影沒有罪」，不希望影響到電影無法上映。但他執導以性受害為題材的電影《蜜月》，原定本月25日開畫，但報道昨日(9日)曝光後，電影官網宣布該片將暫停上映。女主角女主角佐津川愛美前日(8日)出席電影宣傳時，憶述拍攝過程曾當場落淚。而網民翻舊帳，起底榊於2015年執導電影《不死的討債人》時，在片場大罵女主角武田梨奈是「醜女」，涉嫌職場欺凌。