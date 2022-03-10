《三月百課》　一呼百應　名師雲集

【營業資訊】香港疫情嚴峻，暑假突然提早，學校的網課也不能繼續。學生在這個特別假期不能外出，長時間在家上網打機既有損身心，也耽誤讀書學習。有見及此，陳葒校長夥拍一群教育有心人推出免費網上自學平台《三月百課》，於本年3月14日至4月14日期間，為全港小學及初中學生提供逾100課多元有益的免費課堂，助學生歡度早來暑假。

《三月百課》由超過七十位義務導師教授，課堂內容及題材涵蓋極廣，包括：由被美國探索者協會選評為世界五十名最具影響探險家（2022）、世界首位華裔極地嚮導、香港之光張偉賢先生分享極地體驗；由亞洲最大加密貨幣平台CoinUnited.io創辦人盧鉅麒講解加密貨幣及區塊鏈；由星級瑜伽導師暨著名歌星王馨平小姐教授青少年瑜伽；由軟件工程師鄧耀豪博士教玩NFT遊戲；由軍事達人Keith Leung 講解戰爭武器；由日本通志叔叔解構日本漫畫和語言文化；由補習天王林溢欣老師分享如何學好中文；由深水埗明哥陳灼明先生分享社會服務心得；由前建築署助理署長陳澤斌建築師講解遊樂場要點樣玩先至正；由曾獲香港學生最愛作家、《Q版特工》作者梁科慶先生分享閱讀；由香港南記粉麵負責人Cyrus 教小朋友在家中自煮多樂趣；由中大骨科及創傷外科學系名譽臨床助理教授袁智斌醫生教授日常生活中的骨科小知識；由樹仁大學陳自強博士講解正向心理；由張殷律師事務所合夥人殷麗瑜律師講解總有一條法律在左近……除此之外，更提供包括中英數、通識、歷史、文學、Stem和編程、繪本、財商、武術、體育、音樂、美術、手工、生活技能、精神健康、情緒管理、性別平等、生涯規劃和倫理道德等涵蓋知識、技藝、思維及品格的課程，豐富多元，益智有趣，放眼世界，與時並進。

《三月百課》為全港學生打開自選課堂、自主學習的大門，只需登入 freeclassroom.online ，即可免費參加各種網上課堂，當中有歡迎互動的直播課堂，亦有錄播課堂，而所有課堂亦設有重溫，方便大家隨時欣賞。大會同時鼓勵家長旁聽甚至共學，作為留家抗疫期間的親子活動。

《三月百課》部分課程簡介：

3月14日開課日早上10:00頭炮推出《點止有企鵝》！

由被美國探索者協會選評為世界五十名最具影響探險家（2022）的張偉賢帶大家進入極地探險的國度。生於香港的張偉賢，自2011年起成為首個華裔極地探險專家，致力推動極地保護，並在國際北極科學委員會（IASC）和南極研究科學委員會（SCAR）人文社會科學專家組擔任職務。他是極地科研與探險諮詢公司 PRECon的創辦人、PTGA 資深極地探險嚮導，也是英國皇家地理學會成員。目前在加拿大皇后大學攻讀北極冰川研究博士，並獲挑選為PoSSUM科學家宇航員候選人研究中氣層及太空冰塊。他同時是一位經驗豐富的旅行家、飛行員和高山遠征領袖，曾通過商業贊助到訪80多個國家並在五大洲攀登多個高峰。2019 年他擔任橘子基金會「前進南極點」冒險計劃的顧問和嚮導，帶領台灣首支隊伍以越野滑雪方式抵達南極點。

加密貨幣與及區塊鏈技術是面對未來不可不知的科技領域，參加由亞洲最大加密貨幣平台 CoinUnited.io 共同創辦人盧鉅麒主持的《加密貨幣與區塊鏈簡介》，為迎接未來打好基礎。

星級瑜伽導師暨著名歌星王馨平小姐教授《青少年瑜伽》，紓緩壓力，穩定情緒，健康抗疫。

著名軍事達人Keith Leung主持《仲揸支鎗去打仗？》，講解5G時代的軍事武器與創新科技，由隱形戰機到無人機到高超音速科技，由巡飛彈丶微波武器到量子技術。

曾於日本旅居多年及經營與日本有關業務近30年的志叔叔，是首位獲日本頒發「酒武士」名銜的香港人，現為香港日本清酒文化交流協會會長，通過《多啦A夢揮起鬼滅之刃》解構日本漫畫及語言文化。

人氣中文補習天王林溢欣老師，「凝皓教育」聯合創辦人，貫徹其幽默風趣的教學風格，深入淺出地教大家《如何學好中文》。

由深水埗明哥陳灼明先生主持《每一分都是力量》，分享社會服務心得。深水埗一直都是全港家庭入息最低的地區之一，當中露宿者問題更加明顯。由1996年開始於深水埗北河街經營燒臘飯店、以廉價供應飯盒給基層聞名的明哥，2012年起開始將飯店營利的一部分撥出作為派飯給區內的露宿者的資金，最初每星期派出60個飯盒，及後年半內增加到200個。其行動吸引到義工團隊參與派飯工作，服務範圍開始拓展至附近屋邨的基層及獨居長者，除了由義工直接派飯到長者家中，更為他們提供適切的支援。時至今日，北河同行每星期派發超過1,000個飯盒，另外亦跟社會福利署、國際社及善導會等社福機構合作，支援等待批核綜援或急需支援人士的膳食。北河同行以全天候及多元化的形式運作，全年無休地為基層服務，既可以彌補現有社福機構運作上未能支援的服務，同時靈活地按基層需要而作出即時支援。

發起人陳葒校長表示：「受到第五波疫情影響而迎來突如其來的暑假，學生、家長及老師皆需要面對措手不及的變化，感激來自世界各地、在各種專業領域深具經驗與實力的義務導師鼎力相助，肩負起教育下一代的責任和使命，無償為網上自學平台《三月百課》義教。在本年3月14日至4月14日期間，我們會為全港兒童及青少年提供逾100課多元有益的免費課堂，讓他們在足不出戶的情況之下，亦能根據自己的喜好自主學習，開拓視野，面向世界。」

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