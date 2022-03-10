嫌香港租金貴　龔柯允自爆回家鄉搵地方開Cafe

曾參加《全民造星III》的龔柯允（馬拉Karen）早前返回老家馬來西亞探親兼度長假，日前她接受專訪時稱還有另一特別任務：「想去探吓路，物式地方開髮型同Cafe嘅分店，因為當地嘅租地方比香港抵好多，幾千蚊港幣就租到幾千呎地方，呢個租金喺香港喺冇可能做到，投資額都平香港一半，唔使100萬。」

馬拉Karen對做生意充滿雄心壯志，不過強調不是因她夠膽而是識計數，她笑謂：「老公都唔係富二代，只係我讀會計好識計數啫，且埋識咗有生意頭腦嘅朋友，嗰個就係雨僑，佢教我啲嘢好Work。」

談及由賣榴槤就賺到人生中第一桶100萬時，她謙說覺得自己有運外，亦歸功睇中時機：「嗰時第一波疫情，我啲網紅、歌手工作全部停晒，真係零收入，所以唔以再咁，又發現大家冇得飛去旅行，又鍾意食榴槤，所以就幫人喺網上訂榴槤，其實我係零成本，一個月就好生意到開公司，賣埋馬來西亞食品。本身冇做生意經驗，但唔係疫情，都唔知自己嘅極限。」

至於早前在黃埔開髮型屋加Cafe的實體店，她亦謂也是睇中疫情時機：「因為疫情關係，舖租都平咗，我用賣榴槤賺到筆錢，再加100萬就開到店，雖然疫情係少啲客，但做生意就要變動，譬如唔可以開晚市咪做外賣，我間Cafe嘅外賣生意好過堂食。」

場地提供:Cooklike