193要求加床戲　保錡被謝安琪「胸壓」嗌冇Feel

宇宙天團ERROR早前邀謝安琪（Kay）為新歌MV擔任女主角，阿Dee和保錡有幸與女神親密接觸，阿Dee拖手仔時緊張到標汗，保錡與Kay騎單車時遭胸壓但冇Feel，對女神反應各異。近日保錡與沙律疑爆出分訊，保錡避談分手，但仍肯幫口宣傳沙律寫真仲嗌正，不過193就嫌貴唔買寫真集給保錡。

ERROR 4子肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）、阿Dee（何啟華）和保錡（吳保錡）早前為新歌《愛情值日生》宣傳，肥仔透露是他提議請Kay做女主角，因為覺得Edan請到周秀娜，他們也要請到具分量的女神級送驚喜，但肥仔嫌不夠喉，拍MV當日每人只能獨佔Kay 10分鐘，並爆料：「3哥（193）不停要求加床戲。」原來除193外，其他3位成員都同Kay有肌膚之親。阿Dee透露與Kay拖手仔時緊張到手心標汗：「拍接觸戲，男演員會尷尬過女演員好多，我冇諗住掂佢，係佢Feel到我唔知點，主動遞手畀我拖，其實係Kay自己爭取番嚟。」肥仔質疑點解要尷尬，193亦懷疑阿Dee對Kay有遐想，保錡直指專業就不尷尬，3子槍口齊對着阿Dee，對話搞笑。問到保錡遭女神胸壓感受，他即扮失憶：「有冇Feel？我平時唔係專業演員，突然想成為一個專業演員，所以冇諗，只想演好佢。」MV中各人為追求女神甘願做兵，保錡自爆15歲已做觀音兵，阿Dee自問冇做過，因為當局者迷，193最自信唔使做兵：「個森林咁大咁多女仔，做乜咁沉迷一個女仔去做兵咁慘呢！唔啱就飛，溝唔到就唔好理。」肥仔就最冇自信，自認做兵機率最多。他們異口同聲不介意一同追女仔，但就介意自己女朋友與其他男仔拍拖，正是新歌帶出的訊息，對於張繼聰在MV最後出場，Dee講笑說：「我哋其實最愛係張繼聰，最正係張繼聰，唔係Kay。」

另外，保錡近日以「蘿蔔青菜論」似回應與沙律戀事告終，但他否認是回應：「我求其上網搵名言金句，我冇回應任何嘢，見到嗰句幾好笑、幾正就打出嚟分享。（同沙律係咪分手？）感情嘢唔係好方便講。（有冇買沙律寫真集？）希望佢寫真集可以大賣，恭喜呀！正呀！」此時193加把嘴指沙律寫真賣得貴，問到會否送本給保錡時？他大晒鹽花說：「驚買完本書黐立立，佢揭唔到呀！」