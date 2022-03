26歲美國女星Liana Liberato曾於2014年愛情片《緣了・愛未了》(The Best of Me)飾演女主角Michelle Monaghan的少女版,近年則主演靈異劇《Light as a Feather》,更獲艾美獎視后提名。

Liana於疫情期間,多了很多時間在家,她利用時間學習新技巧,就是學針織!除此之外,她亦更注重身心健康,開始做瑜伽。