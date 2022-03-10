S媽拒見女婿！大S具俊曄24年前約會片段曝光

台灣女神徐熙媛（大S）突然下嫁韓國神級組合酷龍（Clon）成員具俊曄，二人22年前曾有過一段情，具俊曄更直指大S係佢初戀，偶像劇般嘅婚姻卻得不到S媽祝福。大S媽媽因被愛女隱瞞婚訊餘怒未消，尋日（9日）就公開話：「只要我女兒1天不跟我道歉，我就1天不見他（具俊曄）。」深夜更連續甫出兩張公雞照，分別留言大罵：「吵吵吵」、「不要來強（搶）我的女兒、兒子，我啄死你……」網上更加謠傳大S將全面退出演藝圈，話題直衝熱搜第一，搞到大S經理人即刻澄清：「不知這樣的消息跟報道從何而來，因此無從回應。」

雖然呢段婚姻仍然得不到外母的愛，不過24年前大S及小S（徐熙娣）為《娛樂百分百》遠赴韓國採訪酷龍嘅片段就隨之曝光，當時具俊曄貼心幫工作人員伸出手拉車門嘅舉動，已經成功擄獲大S芳心，忍唔住公開對鏡頭大讚：「好體貼，好帥喔！」影片中，大S坐喺具俊曄旁邊，佢一發現鏡頭影住二人時，佢就突然羞澀微笑，並慢慢往後靠貼近具俊曄，散發出滿滿嘅粉紅色泡泡，明顯勁冧男方，具俊曄受訪時都大晒中文：「我想你台灣朋友！」小S則用英文搞笑問具俊曄「台灣最漂亮的女孩是誰？」具俊曄即畀足面回答係SOS（大小S當時組合名）。