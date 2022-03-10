法式新味　矜貴實惠兼備

最近港人的生活相當緊張刺激，又要去搶糧，又要去買藥，每日頻頻撲撲都幾辛勞， 偶然不妨讓自己停一停、抖一抖。 近日有法國菜的餐廳推出新菜式，無論是高級Fine Dining，又或是親民的輕食都有，忙碌過後抽空享受悠閒風格的法式美食，紓緩繃緊的心情，再繼續拚搏，或者會有幫助。

海藻變主角

美味而富營養的海藻，經常用來入饌或做配菜。上環米芝蓮二星法中餐廳 TATE Dining Room 由現時至5月逢星期四至六，推出全新「ODE TO SEAWEED」海藻主題午市菜單，Vicky以富礦物質、膳食纖維和具抗氧化功效的海藻類做主角，打造不同的菜式。如前菜小點有海藻酸種脆脆、海螺配萵苣、煙熏鰻魚慕斯餡餅及海藻魷魚蛋燉蛋，另外還有用昆布、鹿尾菜、海扇藻、紫紅藻、荒布等食材，配本地靚蟹、蟶子、紅衫魚等海鮮和蔬菜入饌，造型精緻又富新意。

法國小酒館

除了高級法國餐廳，當地遍布地道親民小酒館，剛於觀塘開業的Bistro Le Parisien，為客人提供不同款式的法國美食，包括有香蒜牛油焗田螺配薯蓉、忌廉雞肉意粉、油封鴨腿配班尼迪克蛋、清蒸青口配忌廉汁或番茄汁酸種麵包等傳統菜式。為慶祝開幕，由現時起，客人追蹤餐廳指定社交平台，可用2道價錢品嘗包括甜點的3道菜餐單。在品嘗美味的法國菜式時，可點選由Cupping Room供應的精品咖啡，無論是因應咖啡店10周年出10y Anniversary Blend和新店限定的Fresh Ginger Espresso Tonic，都可以於飯後慢慢享用。

日法拼配

近年流行創意美食，法國烹調技巧配不同地區的食材，也可以擦出火花。法式糕點品牌Jouer 由現時至3月21日推出「沖繩海岸下午茶」，下午茶的美點選用當地食材如青檸、紫薯和各式調味料等製作，包括有紫薯黑糖蛋糕、沖繩檸檬芝士撻、沖繩海鹽馬卡龍和青檸馬卡龍，甜品配以手沖咖啡，回味無窮。除了下午茶，客人還可按個人喜好單項選購各款甜品。

親民套餐

懂得享受的法國人，就這樣來一盤生蠔配白酒，都可以輕輕鬆鬆度過半日。法式小館ÔDELICE近日新出親民價的下午茶套及早午餐套餐，下午茶套餐於星期一至五供應，有法式經典漢堡、虎蝦意粉、新鮮大蜆鍋或新膳肉丸意粉等菜式。周末早午餐可選松露蜜法國油封鴨腿、紅酒燉牛肉扁意粉、煙三文魚早午餐蕎麥薄餅或豐富的ÔDELICE 早午餐，會配餐湯或飲品。另外，客人於堂食點選單點菜式，可享85折優惠，法國紛迪加生蠔有買4送2及買6送4的優惠，選擇算多元化。