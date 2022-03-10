「兒童奧斯卡」提名公布　Adele Taylor Swift掃最多提名

有「兒童奧斯卡」之稱的《2022年Kids' Choice頒獎禮》將於4月9日在美國洛杉磯舉行，而提名名單公布。英美兩大樂壇天后Adele和Taylor Swift各獲4項最多提名領風騷！

其中她們爭奪最受歡迎女歌手獎，而韓國男子組合BTS（防彈少年團）連獲最受歡迎組合及全球音樂之星兩項提名。至於去年彈出的美國19歲小天后Olivia Rodrigo就憑《歌舞青春》（High School Musical:The Series）一劇角逐最受歡迎兒童節目電視女星。

而「紅女巫」Elizabeth Olsen就憑漫威超級英雄劇集《溫達與幻視》（WandaVision）提名最受歡迎合家歡節目電視女星與另一漫威超英劇《鷹眼》（Hawkeye）的希莉辛菲（Hailee Steinfeld）等爭獎。而「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）就憑同一劇集與《洛基》（Loki）的湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）等爭同組的最受歡迎電視男星獎。

電影方面，漫威超英賣座片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）就獲提名最受歡迎電影，而「蜘蛛」Tom Holland和女友Zendaya就分別提名最受歡迎男女演員，其中Zendaya與愛瑪史東（Emma Stone）、史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）及安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）等爭獎。