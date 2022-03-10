靈敢侶情：留家抗疫企劃

第五波疫情，天天幾萬宗的，為抗疫，我都停工和減少外出。

決定停工當天，我回想過去幾年的拚搏，所以在開始時，我只抱着「就當休息吧」的心態，回家就爆睡了。可是，一覺醒來，人卻是沒精打彩的，想了想，應該是從習慣忙碌中一下子閒着，皮質醇變低了。

於是在第二天，我試着找事做，就讀新聞查看感染數字啦！看到又是三萬、五萬宗的，加上不同專家發表的想法，人真的很氣餒，最後又再呆在床上悶，胡思亂想起來，這又過了一天。

才三天，我就把人屈呆了，寫稿也想不出題目，對前路感到很擔心，很害怕，幻想着一個月、兩個月之後，帳單天天來，收入卻停滯不前的情景。

不可以，這樣下去真的不是辦法，疫情完了可能我已屈出病，我一定要找事做。

計劃，除了令想做的事情事半功倍，還可給人安心的感覺，於是，我把每天可以做的事情寫出來，然後有規律地按早上、下午、晚上排好日程：早上運動、下午寫食譜和文章、晚上看電影和玩遊戲，盡量令自己在擔憂之中保持輕鬆，人才會對明天更有希望。做了幾天，感覺好多了，至少我會去想：待疫情回落，我便可以繼續向前衝，而不是「唉！今天又要無聊！」

常說「要減少外出留家抗疫」，卻沒人關心大家在家裏的心情，但又想一想，其實大家都忙、都在打仗，真的顧不到那麼多。不打緊，我們作為社會一分子，就互相幫助吧！你們在疫情下做甚麼？留言給我集思廣益啦！只要我們開心，一切很快會過去的。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03