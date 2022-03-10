女生最啱！春日限定新滋味

春日繁花盛放，而嬌嫩鮮花總聯想起女生，今日搜羅幾款以花為主題又適合女生享用的飲料及朱古力，仲有好啱女生春日飲用祛濕去水腫的湯水，姊妹們，入貨喇喂！

玫瑰花特調及美妝

好多女生對花都唔抗拒，尤其是玫瑰花，而土耳其玫瑰護膚品牌gülsha最近就聯乘澳門茶飲品牌汝茶，推出春日限定的「浪漫瑰麗美肌禮盒」。玫瑰在護膚界地位素來非凡，用作入茶更有養顏美容功效，今次以玫瑰為主題的禮盒，內附可調製兩杯「浪漫冬雪玫瑰特飲」原材料，包括茶飲店自家特調玫瑰普洱茶、蒟蒻粉、玫瑰花乾、菠蘿果蓉、玫瑰鮮花蜜漬、荔枝汁（用天然配料及果醬調配，保存期至今年5月底），仲有護膚品牌大馬士革玫瑰護膚品。絲打可以自己動手調混特飲之餘，仲可以按喜好飾上不同Toppings，帶來獨一無二的浪漫滋味。

繁花禮盒討好外形

香甜幼滑的朱古力可以話係唔少女生的Comfort Food，而比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA於這個季節帶來Spring Collection 2022春季限量系列，有「春季花形鐵盒G Cube松露巧克力」及「春季巧克力小兔形鐵盒」，均以絢麗花卉圖案作禮盒圖案，營造出繁花似錦的春日景象，小兔形鐵盒內有牛奶朱古力、檸檬黑朱古力及榛果蓉白朱古力3款口味雞仔外形朱古力；另有「春季首飾盒復活蛋片裝巧克力」。此外，系列更有首度推出的春季限定「櫻花形草莓白巧克力」（只限散裝發售），糅合士多啤梨及白朱古力滋味，酸甜得來又不失清新風味；每一款無論外形及味道都討盡女生歡心。於官網購物滿指定金額更享免運費送貨服務呢！

食療湯水祛濕養生

唔少女生在春天總面對濕重水腫的問題，除了做運動外，食療湯水都有效袪濕去水腫、改善浮腫問題，好似靚湯Souper就推出足料燉製的赤小豆薏米煲排骨養生湯包，用上祛濕三寶赤小豆、薏米、粉葛為主材料，不加味精及添加劑，燉製出原汁原味湯水，加上湯料豐富，胃納小一點的女生更可以當正餐享用，養好脾胃又有助祛濕。