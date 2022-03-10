【營事檔案】三鮮玉子豆腐　速食唔簡單

三鮮玉子豆腐是很常見的一道家常菜，而三鮮指的就是三種不同鮮味的食材，有分地三鮮、樹三鮮、水三鮮等等不同類別，今次食譜的就是帶子、抱子甘藍及紅蘿蔔。這道菜不但簡單易做，而且食材顏色豐富，十分適合日常行程緊湊，但又注重健康的人士去烹調。

玉子豆腐不是豆腐

玉子豆腐其實是由雞蛋和清湯混合後倒在容器中蒸成，並沒有黃豆的成分，只是形狀和口感像豆腐而命名。雞蛋及豆腐都是含有豐富蛋白質的食物，能建立和修復身體細胞組織，只是素食者就要小心不要買錯了。每100克的玉子豆腐，其熱量是70卡路里、蛋白質7.1克、脂肪3.6克左右，與一隻中型雞蛋的蛋白質成分是差不多的。

抱子甘藍不是椰菜寶寶

抱子甘藍又稱為「球芽甘藍」，因外形長得好像一顆顆的迷你小椰菜，但其實它不是椰菜的「BB」，而是另一個蔬菜的品種，不過它們是同屬十字花科，如西蘭花、椰菜花、白菜、羽衣甘藍、西洋菜等都是同科。十字花科的蔬菜含有多種抗氧化物，經烹煮及被人體消化後，能有效抗炎、抗菌及防止身體細胞氧化，更有一些研究指可減低患上癌症的風險。

【三鮮玉子豆腐】

材料：

玉子豆腐 1條

帶子 6隻

抱子甘藍 6顆

紅蘿蔔 半根

金菇 半包

調味料：

生抽 2湯匙

蠔油 1湯匙

糖 1茶匙

做法：

1.先將抱子甘藍切半、玉子豆腐切成段、紅蘿蔔去皮切薄片、切去金菇根部並分成小段，備用。

2.生抽、蠔油及糖加入適量清水攪勻成醬汁，備用。

3.鍋中先加入抱子甘藍、紅蘿蔔及醬汁翻炒。

4.最後加入帶子、金菇、玉子豆腐加蓋煮5分鐘即成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。