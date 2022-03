本日日本：迎接95周年！潮牌聯乘經典朱古力服飾雜貨

東京表參道的購物中心Laforet原宿跟明治牛奶朱古力聯手推出「明治牛奶朱古力Collection In Laforet」活動,場內潮流品牌屆時會推出超過80種類的聯乘商品。(互聯網)

香港人對不少日本零食品牌相當熟悉,其中明治(Meiji)的出品便經常接觸得到,當中的明治牛奶朱古力(Meiji Milk Chocolate)更係不少人的心頭好!這款經典產品為迎接發售95周年,將於3月12日至4月3日期間與位於東京表參道的購物中心Laforet原宿聯手推出「明治牛奶朱古力Collection In Laforet」,屆時Laforet原宿場內的多間店舖會推出以該款朱古力為靈感的連身裙及T-shirt等合共超過80種類的商品。參與的品牌包括OLIVE des OLIVE、Ray Cassin、jouetie、MILKFED.、Maison de FLEUR等,各品牌將自家的設計風格與明治牛奶朱古力主題融合起來,帶來意想不到的新鮮感。除了服裝,還有LAND by MILKBOY的熊形塑膠娃娃、及Ciara的心形手機指環扣等雜貨。而3月12日至22日期間場內1樓入口位置會有期間限定店,發售包括潮牌WIND AND SEA跟明治牛奶朱古力聯乘的T-shirt、衞衣、馬克杯及鎖匙扣等產品。此外,活動期間Laforet原宿場內的Cafe及餐廳會推出限定菜單,其中素拉麵店Chipoon會推出「明治牛奶朱古力拉麵」,相信會令大家相當回味!部分店舖的聯乘出品已可率先於官網預訂,有興趣的朋友不妨先睹為快。

明治牛奶朱古力Collection In Laforet

日期:3月12日至4月3日

地址:東京都涉谷區神宮前1-11-6 Laforet原宿