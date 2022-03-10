本日日本：迎接95周年！潮牌聯乘經典朱古力服飾雜貨

香港人對不少日本零食品牌相當熟悉，其中明治（Meiji）的出品便經常接觸得到，當中的明治牛奶朱古力（Meiji Milk Chocolate）更係不少人的心頭好！這款經典產品為迎接發售95周年，將於3月12日至4月3日期間與位於東京表參道的購物中心Laforet原宿聯手推出「明治牛奶朱古力Collection In Laforet」，屆時Laforet原宿場內的多間店舖會推出以該款朱古力為靈感的連身裙及T-shirt等合共超過80種類的商品。參與的品牌包括OLIVE des OLIVE、Ray Cassin、jouetie、MILKFED.、Maison de FLEUR等，各品牌將自家的設計風格與明治牛奶朱古力主題融合起來，帶來意想不到的新鮮感。除了服裝，還有LAND by MILKBOY的熊形塑膠娃娃、及Ciara的心形手機指環扣等雜貨。而3月12日至22日期間場內1樓入口位置會有期間限定店，發售包括潮牌WIND AND SEA跟明治牛奶朱古力聯乘的T-shirt、衞衣、馬克杯及鎖匙扣等產品。此外，活動期間Laforet原宿場內的Cafe及餐廳會推出限定菜單，其中素拉麵店Chipoon會推出「明治牛奶朱古力拉麵」，相信會令大家相當回味！部分店舖的聯乘出品已可率先於官網預訂，有興趣的朋友不妨先睹為快。

明治牛奶朱古力Collection In Laforet

日期：3月12日至4月3日

地址：東京都涉谷區神宮前1-11-6 Laforet原宿