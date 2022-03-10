曾志偉落場不舉　譚俊彥自身難保感內疚

視帝譚俊彥(Shaun)於無綫綜藝節目《不可能任務》中，率領關曜儁(Leo)、李思雅(Cindy)、伍富橋、何泳芍Honey、及吳紫韻(Purple)等，接受挑戰體能及腦能極限任務。於最新一集內容，Shaun需要獨自面對限時危機處理挑戰，還夥拍7名隊友面對4公里間歇跑，以及講求團隊合作的Command Task挑戰，反者若然其中一名藝人記錯指令，全組即需接受懲罰。由於所有規限及指示均十分複雜，一眾藝人隊挑戰期間不斷出錯，就連隊長Shaun也自身難保，因記漏了一點，令隊員們辛苦全力完成的行動宣告失敗，事後大感自責：「就係一點咁小嘅錯，令到大家都Fail咗。」

而無綫總經理曾志偉也有前往探班，除了大讚眾人超級厲害，還以自身經歷勉勵他們：「今次係咪好大考驗？（好難忘）人生就係要咁，我哋拍戲都係，拍嘅時候，永遠你記得就係最辛苦嗰部，拍緊嗰時你會覺得呢種經歷永遠都唔好再返嚟，但嗰樣亦係你最開心嘅嘢，因為呢啲就係你人生活到幾多歲，都仲可以拎出嚟講嘅嘢。有時唔係畀錢就搵到人訓練你，所以我覺得係好好嘅經驗。」貪玩的志偉更即場挑戰試舉25KG沙包，雖然過程略見腳步不穩，但依然不忘搞笑：「呢個拎番TVB，啲藝人搞唔掂，就罰佢哋舉住嚟跳，真係好重呀!」