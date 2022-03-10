男神Ian教路　打造完美「告白妝」

下星期一就是白色情人節，就算疫情下盡量少見人，但這一天點都會出來見吓男神。不過最近天氣超級悶熱，好似夏天就要到，精心打造的妝容兩三個鐘就會化晒，平日戴口罩更會加速妝容融化。約會時除下口罩就會嚇親男神，到時想好好約會都難。這時就需要使用粉餅，為妝容控油補濕，塑造完美肌膚。今次男神Ian帶來Laura Mercier的蜜粉，以及Nars和shu uemura的粉餅，還附有粉餅使用法則教大家化一個完美妝容。

選擇粉餅也有很多學問，選錯分分鐘會造成反效果。就好似油性肌膚要選擇控油粉餅，乾性肌就要選擇偏補濕的粉餅。Laura Mercier全新推出的粉嫩透亮蜜粉適合所有肌膚，可做到16小時控油同時補濕。亞洲專屬的粉嫩色調對抗毛孔粗大、膚色黯啞和蠟黃口罩肌，而且加入維他命C及E抗氧化護膚成分，可內外修護肌膚。而shu uemura全新無限輕透定妝蜜粉化上面，能夠即時與自身膚色融為一體，掃在臉上就像加了柔焦濾鏡，還特別加入了日本微紅珍珠色粉末、護膚優質山茶花籽油及大米精粹，令底妝可以Keep住整日不暗啞。Nars Light Reflecting裸光蜜粉餅一共推出兩款色調，全新色調SHORE適合中等至中等偏深膚色，讓古銅健康肌女孩都可以擁有無暇肌膚。

約會必用 心形定妝方法

首先，用粉撲以心形手法從左邊蘋果肌開始揉轉至下巴，再至右邊蘋果肌。然後，由眉心開始以小心形按壓加强塑造零油光肌膚。最後，轉用長毛粉撲輕掃兩頰以及髮際線。這樣就可以確保能夠定妝之餘不會變成慘白妝容，還可以透出自己肌膚的健康光澤。