唔怕辛苦　王馨平網教提早放假學生拉筋

歌手兼瑜伽導師王馨平（Linda），近日終於開通網上頻道教授瑜伽，她透露開通才兩星期，現維持隔幾天便更新，她表示之前教班較忙，無遐兼顧，覺得現在香港面對嚴峻疫情，希望盡點綿力，就算宅在家中，都可以維持正面的心態。而創立免費教學頻道的陳葒校長看到她的頻道後，主動聯絡邀請她為學生教班。對於學生提早放假，她表示：「想盡力做啲有意義嘅事，我個人覺得瑜伽一路對我嘅身心都幫助好大，希望教年輕人做啲簡易瑜伽和健身拉筋，提升正能量。我會在家用手機來拍，喺電話上睇唔到所有人在家中的動作，所以就不如錄影，設計課程內容要小心，唔好令佢哋在家中受傷。」Linda表示要一路講一路做動作，體能上較吃力，但辛苦都值得：「自從做瑜伽老師後，對自己更加自律，要以身作則。當學生上完堂後表示感謝，自己就好開心。」

提到她近來都足不出戶，她老公這幾年原來都在家工作，朝見口晚見面，會否增添磿擦？她說：「所以我真係覺得兩公婆如果感情好就好，如果感情唔好真係困獸鬥！好彩我哋都識互相體諒，佢用電話傾公事時，我就盡量安靜，到我要在家中做瑜伽線上直播課時，佢會幫手布置場景，然後匿埋入房。」