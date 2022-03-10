跳唱炎明熹參賽歌　聲夢JUNIOR自創個人風格

一連3集的無綫音樂選秀節目《聲夢JUNIOR》將於本周日（13日）播出第二集，3組參賽者將在組別專屬的助教及導師帶領下進行訓練及MV拍攝，由Aster（劉芷君）、Crystal（梁善知）、Haily（梁栩寧）、Charlotte（繆昀希）、Jasmine（冼奕瑜）及Tate（伍梓瑜）組成的Dance Group，於助教Hugo（黃奕斌）、Aeren（文凱婷）、星級舞蹈師Sunny Wong帶領下，練習跳唱「聲夢人氣王」炎明熹 （Gigi）去年參加比賽時的其中一首參賽歌《Bad Romance》，並拍成MV。

根據官方發布的最新宣傳照，6位參賽者經過導師停指導後，成功展現出別具青春活力的型格美，Crystal更拋開一貫的甜美風格，展現Cool爆自信感，而在節目開播前已憑《特務J》表演片段「先聲奪人」的Aster，在MV中會展示前手翻絕技，相當吸睛。而Vocal Group的Kiele（鄧曉殷）、Caitlin（楊秉頤）、Vici（莊殷玥）、Nicole（張嘉悅）及Elsa（劉芷晴），於星級導師指導下，獻唱Gigi去年具代表性的參賽歌《沒有你還是愛你》，眾人更挑戰自己獻唱A Cappella版（無伴奏合唱版），雖然已經常爭取時間苦練，但仍面對不少難關，Kiele及Vici同時面對咬字問題，前者更遭總監督郭偉亮（Eric Kwok）狠批「好難聽」，直指Vocal Group整體表現「完全唔及格」。