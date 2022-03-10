上圍一對I奶被人稱為「國寶級」，真係好有霸氣！（互聯網）

好多人話女仔人家切忌冇儀態，假如言行舉止豪邁到成個麻甩佬咁，外表再靚都有機會嚇到男仔唔敢埋身。之但係世事無絕對，正如今期「世界Cup」主角和地司，性格爽直，鍾意飲番兩杯，喺人哋眼中好似冇乜儀態，但依然不乏支持者，問你服未？

幸保巨乳

日本寫真女優可以話係相當神奇，奇在佢哋有本事令身材變瘦，但係一對巨乳仲可以保持分量，好似寫真女王熊田曜子，三十幾歲兼生咗3個小朋友，但積極減肥之後，身材仲弗過以前，條腰練到有肌肉紋之餘，上圍對最強巨乳依然勁大，真係唔到你唔服！

今日同大家見面嘅和地司，神奇程度不遑多讓，上年參加咗一個減肥挑戰，成功將體重大減10.8公斤！雖然佢之後嘅體重漸漸回升，但肚腩冇再回歸，而更重要嘅係，胸前一對「國寶級」I奶幸保不失，襯埋一身透明感十足嘅美白肌膚，真係正到痹！

不顧儀態

講番和地司嘅出道故事可追溯至2011年，但一開始唔係做寫真妹，而係加入一支叫MEGURIAI嘅女子團體做藝能偶像。2013年，阿妹參加選美活動「Miss YOUNG」，繼而投身寫真拍攝工作，結果好快打響名堂，仲獲得電視台注意，經常搵佢演出，而且因為每次玩遊戲都玩到癲晒，有幾次仲玩到疑似走光，搞到事後好多觀眾都討論佢到底有冇露點。

其實和地司嘅性格都幾「麻甩」，唔介意將自己醜陋嘅一面公開，試過喺自己經營嘅視頻公開冇剃乾淨腋毛嘅畫面，最近為慶祝新年更將自己由頭到腳塗滿墨汁，然後印落白紙，事後成個人由白變黑！不過，正因為和地司咁豪邁奔放，吸引到唔少粉絲，所以話女人冇儀態一樣有人Buy，當然樣貌同身材要好似阿妹咁正先得。

Profile

年齡：28歲

身高：4呎10吋

三圍：35I-24-35

近排和地司密密拍寫真，網絡流出咗大把靚相，只要Click入佢嘅社交網，就可以欣賞到部分寫真照，千祈咪錯過！