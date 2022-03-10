疫情期間，酒店爆房有啲風險，屋企曳曳又驚家人撞破，於是唔少人選擇車震，難怪近期美國四仔界有多套相關主題嘅作品。話時話車震呢個題材玩咗咁多年，唔知呢批新作又會畀到大家乜嘢新元素呢？

邊行邊玩

以炮製女朋友為題材嘅四仔有好多，由MOFOS製作嘅「Stretching My Girlfriend's Pussy」系列可以話係人氣之選，而喺最新登場嘅第13輯就特別加入車震元素。講番呢個系列嘅特色就係模仿Vlog嘅方法拍攝，一來有生活感，二來可以更易拍攝到女角嘅面部表情，新一輯搵嚟Angela White、Abella Danger、Jane Wilde等超人氣脫星助陣，令作品嘅觀賞性大大提升。故事方面，導演沿用系列嘅一貫做法，一邊跟住女角出行，一邊畀對方體驗一啲未試過嘅情慾玩法，車震就係今輯嘅重點！

色誘車房佬

索女遇上壞車，又冇錢喺身上，點算好呢？以影像嚟滿足男士性幻想嘅四仔片廠BANG!，就借題發揮，推出呢套《Roadside XXX #9》。影片由Indica Monroe、Alice Visby、Tucker Stevens等脫星演出，佢哋唔止青春活潑，上到床仲幹勁十足。故事講述佢哋喺出行期間，架車突然拋錨，於是搵人嚟拖車兼整車，但對方整緊架車之際，先發現身上冇錢！眼見大隻整車男話冇錢冇得傾，於是呢班對整車男充滿幻想嘅好色女郎，提出以曳曳為交換條件。眼見呢班索女咁主動，整車男又點可能忍得住呢？

隨處開戰

現實生活中，如果喺街上遇到陌生女郎搭訕，梗係唔好理對方啦！不過，如果發生喺四仔入面，好可能會成為就地曳曳嘅契機，呢套由MOFOS推出嘅《Down To Fxxx A Stranger #12》，就係以慾女隨街搵男人為題材。影片由Skylar Vox、Sasha Sparrow、Jaimie Vine等脫星演出，故事講述佢哋經常慾火攻心，為咗滿足肉體需要，於是向街上嘅男人埋手！話說回來，唔知片廠出於乜嘢原因，居然話呢班脫星係素人，但明明Skylar Vox等人，係四仔迷都認識，呢招宣傳伎倆似乎只能呃到門外漢喎！

碟評：

唔少人都想試吓車震，但現實未必做到，不妨睇番幾套四仔嚟滿足一下。今次介紹嘅3套作品入面，以《Stretching My Girlfriend's Pussy #13》最具車震味道，事關全片喺車廂內拍攝，一眾脫星更係震到架車飛起咁滯！另一套《Roadside XXX #9》有唔少車震鏡頭之餘，亦有喺車廂外曳曳嘅演出，場景冇咁單一，娛樂性更豐富。至於《Down To Fxxx A Stranger #12》比起前面兩套更多花樣，除咗有車震演出，仲會喺郊野、後巷等地方Happy，鍾意睇姣妹獵男嘅四仔迷，絕對唔可以錯過。