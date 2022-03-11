【是日通勝】

農曆二月初九

壬寅年 癸卯月 癸亥日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、入宅

忌：造廟、嫁娶、安葬

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：10、20、39、42

幸運顏色：青、綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：盡得天時地利人和，是時候朝心中目標進發。

金牛座：做事難集中，短暫休息可讓自己走更遠的路。

雙子座：有意想不到的好運氣，可在職場上佔得優勢。

巨蟹座：受私事纏擾，要分身處理，工作進度受影響。

獅子座：有上進心是好，但要改善自己必須對症下藥。

處女座：人靠衣妝，約會心儀對象時，宜悉心打扮。

天秤座：事業運差勁，做事要有擔當，切忌得過且過。

天蠍座：身心狀態差，謀事力不從心，宜好好休息。

人馬座：事業運不是太差，相信自己，就能扭轉劣勢。

山羊座：愛情運稍遜，宜佩戴藍水晶，有助增強魅力。

水瓶座：到偏遠地方走走，有機會遇到有趣的人和事。

雙魚座：渾身負能量，宜跟友人閒聊，有助穩定情緒。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）蛇 是非多

鼠：求財不乏機遇，但要防半路殺出程咬金。

牛：有伴侶者為對方製造驚喜，感情可升溫。

虎：運氣好，精力充沛，可於職場大展拳腳。

兔：桃花運上升，單身者易遇上合眼緣異性。

龍：異性緣強，已婚者要檢點，提防爛桃花。

蛇：是日沖煞，工作受制肘，易遭別人排斥。

馬：工作得心應手，有力從競爭中佔得先機。

羊：貴人運強，易藉熟人介紹獲得求財機遇。

猴：本分要做足，貪玩易惹禍，犯錯機會高。

雞：事業旺，工作表現優秀，易獲上司賞識。

狗：謀事順風順水，再複雜的問題也能擺平。

豬：情緒不穩，渾身不自在，建議好好休息！

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

大富由天，小富由儉。有些人天生財運好，但也有不少人為之奮鬥一生仍無法如願以償。下面我們一起看看有哪些天生帶財的好面相吧！

顴骨平滿

顴骨象徵權利、佔有欲和掌控能力。顴骨太高的人通常佔有欲強，人際關係一般，花錢起來大手大腳。顴骨平滿的人則非常有才華，做事有魄力，通常到哪裏都有朋友幫助，財運亨通。

下巴豐腴

自古有「豐頷重頤，旺夫興家」的說法，意指下巴豐滿的女子，屬旺夫運面相。而擁有飽滿下巴的男人也不例外，穩重又富實，即使白手起家，也容易賺取豐厚的財富。

眉毛藏痣

眉毛在面相學中被認為保壽宮，代表田宅、視野、朋友、兄弟、感情、錢財等關係。眉毛藏痣的人非富即貴，通常聰慧過人，不管是在生活還是工作方面，這類人都會不斷地向身邊人學習，容易比常人更快找到財路。

耳朵高於眉毛

耳朵高於眉毛乃為好面相，此類人頭腦聰明，往往有很強的學習能力，做事能夠獨當一面，易受到貴人或者長輩提拔，一旦走運時，財運必然亨通。