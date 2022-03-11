疫境求存︱無綫擬推「閉環式」工作　召員工守「城」3周

受第5波疫情影響，無綫多個劇組正在停工，日日燒銀紙，由於政府計劃推行全民檢測，有指或會禁足，已停工多時的無綫不可能再無了期停拍，故近日急謀對策，欲推行「閉環式」工作空間，讓成功通過檢測的過百位職、藝員同事，全天候留在電視城開工，為期約3星期，現正接受員工報名。《東張》主持陳庭欣亦收到消息，表示正等候公司安排，視帝馬國明亦揚言會全力配合！

由於疫情嚴峻，無綫多個劇組需停工至3月20日，損失高達8位數字，惟有寄望可以盡快復拍。不過，港府早前宣布將推行全民檢測，其後有消息指期間或需要禁足，無綫未雨綢繆，有意推行「閉環式」工作空間，計劃安排需要開劇的台前幕後過百位同事，先接受3日檢測，沒有中招的職藝員便可進入將軍澳電視城，並全天候留在「城」內開工，為期約3星期。

此計劃除了可令劇集拍攝得以正常運作，亦可令有家室的員工放心，始終拍劇多人聚集，加上幕前演出不能戴口罩，會有一定風險，在電視城留宿將可減輕憂慮。無綫現正為電視城加添不少設施作配合，例如睡眠空間、大量沖涼地方，亦會安排三餐膳食及日用品。由於涉及留宿約3星期，以及有不少細節需要解決，故現正詢問台前幕後員工會否報名參加，若人數足夠才會正式實行，而發起今次「閉環式」工作空間的無綫總經理曾志偉，已率先報名，以行動支持計劃。

由於不少節目如《東張西望》、《流行都市》、《學是疫學非》及處境劇《愛．回家之開心速遞》幾乎每日都需要拍廠景，此舉對各台前幕後都有所保障，《東張》主持兼正拍劇的陳庭欣亦指收到公司通知，她說：「劇組同綜藝科嘅同事有人聯絡我，要睇吓公司點安排先。（如果實行，最關注係咩？）食住方面我唔係好擔心，不過屋企有小動物同家人要照顧，最緊要係兼顧到屋企先。」《愛》劇的林淑敏回應：「如果真係有咁嘅決定，相信係冇辦法先要咁做，我哋有責任保持住《愛．回家》有得出街。」

「是非精」張寶兒：當出Trip

至於有份主持《學》及有劇開的張寶兒，對於「閉環」一事表示：「都係一個做法，但要視乎本身個藝人屋企咩情況，如果一個人住又唔使照顧家人，咪當係出Trip工作咁，但個地方就係公司囉！依家公司都叫到外賣，喺公司食又得，所以食嗰方面唔成問題。」

劇組方面，演出《法言人》的視帝馬國明表示若落實定必全力配合：「如果公司有呢個安排，我唔介意配合，我都想個劇快啲拍完，唔想拖太耐，不過我哋剩番嘅廠景都唔多，大部分係外景，所以呢個計劃未必適合我哋，反而處境劇會啱啲，總之一切等公司安排。」同樣有份拍攝《法》劇的視后林夏薇則指：「等正式收到通知先，依家冇收到就暫時唔考慮住，相信公司會有最好嘅安排，都係健康安全抗疫行先。」而拍攝另一新劇《破毒強人》的陳豪則回覆：「暫未聽過相關消息，不便作任何回應。」

不過，亦有劇組幸運地逃過與家人分開之苦，陳展鵬、湯洛雯及黃智雯主演的劇集《隱門》由於已完成大部分廠景拍攝，只餘下外景拍攝，故未受到新措施影響。陳展鵬說：「因為我都要等智雯6月返嚟先再拍，可能只係一啲好趕拍嘅劇集，唔係套套劇都要呢！等公司有通知再諗啦！」同劇的湯洛雯亦說：「自己喺套劇嘅廠景已經拍完晒，只係淨番外景，應該唔關我哋事，聽公司決定安排啦。」