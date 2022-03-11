花美男留家與你喘息 　抗疫不再孤單

確診數字飆升，愈來愈多人要居家隔離甚或檢疫，同時，為了降低傳染風險，亦有不少人WFH；居家抗疫多日，難免有些無聊，特別是獨居人士更難免有點孤單，咁，不如搵韓國 Kakao Friends的兩大花美男 Ryan & 春植陪你啦！

第一款是結合了時間、日期及溫度顯示等的多用途電子鐘，設有LED燈，晚上看超有氣氛，亦十分適合放在床頭櫃。電子鐘的造型是Ryan&春植在窗邊相伴看書的畫面，相當溫馨。第二款是無線充電鼠標墊，一邊是帶護腕墊的鼠標墊，而另一邊則是無線充電板，一物二用。第三款是坐枱鏡，頑皮的春植拿着筆周圍畫，連Ryan都慘遭「毒手」，非常搞笑，鏡子可以取下來單獨使用，而鏡座也可以變成手機架及卡片架等，用途多多。

另外還有兩款以 Ryan & 春植大頭造型的物品，一款是多用途支架，可以用作掛上小型物品或整理凌亂的電線。另一款看起來是一個普通的夾子，其用途是遮蓋手提電腦的攝像頭，雖然近日不少人需要上網課或進行視像會議，但一些狀況下可能都需要遮一遮鏡頭，而這個遮蓋夾就派上用場，向來正經的Ryan還拿着望遠鏡，好Cute Cute啊！以上幾款 Ryan & 春植的家品都已在官網有售，價格由韓圜10,000至49,000不等，粉絲們是否已立即上網在線等呢？