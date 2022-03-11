女歌手Grimes與科技鉅子馬斯克分手數月　再生第2胎

加拿大女歌手Grimes與美國科技鉅子馬斯克（Elon Musk）上年9月宣布「半分手」，結束3年感情，到12月馬斯克更聲稱自己單身。雖然上月傳出馬斯克與澳洲女星Natasha Bassett拍拖，不過Grimes登上雜誌封面，公開自己已為馬斯克誕下第2胎，令人意外！

Grimes接受雜誌訪問時，被記者聽到背景有嬰兒哭聲，起初她不欲多談，但之後亦坦承上年12月以代母方式誕下第2胎，是個女兒。首胎兒子叫「X AE A-XII」，簡稱「X」，而女兒則簡稱叫「Y」。其後Grimes以短訊方式告訴記者，女兒全名叫「Exa Dark Sideræl」，同樣是個怪名，其中「Exa」來自電腦術語「exaFLOPS」，「Dark」來自神秘的宇宙黑暗物質「Dark matter」，而「Sideræl」則是精靈名，符合她對奇幻作品的愛好。

Grimes自言想為馬斯克再生多幾個孩子，本來她指兩人已經復合，但在雜誌刊登前又再次分手。她向記者表示：「喺你寫緊篇文時，我同E（馬斯克）又分手啦哈哈。但佢係我最好朋友，同我一生中最愛。」