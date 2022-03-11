復出有望︱許志安獲黃劍濤出手相救　加盟環球

歌手許志安（安仔）3年前因為背妻偷食無綫藝人黃心穎，兩人不單形象破產，事業幾乎一舖清袋，跟無綫仍有合約的心穎被無限期「雪藏」，至今復出無望；而安仔爆出醜聞後，聲淚俱下認錯是「壞咗嘅人」，信誓旦旦會自我反省，一直有幸運之神眷顧的安仔，再獲「翻身」機會，有消息指他將會加盟環球唱片，有「重」出生天的一線曙光。

據聞安仔跟太陽娛樂的合約即將屆滿，自從2020年揸弗人黃柏高（Paco）辭任後，音樂部門也好少搞作，旗下歌手只剩劉浩龍，而跟隨Paco的唱片高層最近過檔環球，除拉攏Paco愛將側田加入，另一個就是安仔。有指環球唱片（大中華區）董事總經理黃劍濤曾與安仔共事，願意伸出援手，陪安仔共度患難，希望他有重新出發的機會，安仔早年都加入過隸屬環球旗下的正東唱片，所以對能重返娘家都好感恩。

安仔「出軌」事件後，沉澱了14個月，迎來第一個復出頭炮機會，獲安排亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》的寶麗金50周年紀念音樂會演出，去年4月他再獲第二次翻身機會，飛到台灣演出劇集《接招吧！製作人》，他擔任其中一個單元故事男主角，該劇至今尚未播放。安仔努力洗底，經過2次復工試水溫，反應雖然一般，但慶幸未有蜂擁的負評。面對第三擊的黃金機會，安仔希望可以把握得到，但在疫情肆虐的大環境下，各行各業都受到影響，他的歌途有否受阻則未知之數。環球就安仔加盟一事，發言人說：「安仔係落實加盟！」