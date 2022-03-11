芝士乳酪新品　滋味開胃

芝士和乳酪都是健康食材，除了用來烹調菜式，也可化身成烘焙糕餅、精緻小甜點等多樣化美食，閒時在家看電視或玩電腦時當零食都不錯，最重要是大人和小朋友都啱食。

芝香麵包

麵包配搭千變萬化，除了加入朱古力、果乾、抹茶等不同的食材，芝士也是一個熱門配搭。手工烘焙品牌Homebake近日推出Cheesylicious麵包系列 ，選用多款芝士入饌。五重芝士煙肉法包用法國莫貝荷布里乳酪芝士、日本月島芝士醬、澳洲帕爾馬芝士、美國車打芝士及積克芝士碎打造，松露雞肉芝士丹麥酥的醬汁混合日本月島芝士醬和松露醬，層次豐富。另外還有車打芝士吐司酥和特濃士吐司選擇，每款的芝士都有不同的口感。

人氣甜點

芝士除了配紅酒或烹調菜式，很多時也會用來整甜品。7-Eleven的7-SELECT和日本知名芝士撻專門店PABLO合作，推出期間限定「芝」味甜點系列，芝士忌廉包選用日本麵粉做麵包，加入日本芝士忌廉夾心，輕易就KO一大個。另一款小熊造型杧果味芝士慕絲蛋糕，杧果和芝士的味道亦互相配搭，造型亦吸引女士和小朋友。

希臘乳酪棒

健康的乳酪一向深受大眾歡迎，近年還流行希臘乳酪，除了一杯杯品嘗，還有其他選擇。北歐健康零食品牌Shapetime早前推出脆皮希臘乳酪棒系列，以北歐牛奶打造的乳酪棒，據稱乳酪濃度高、含豐富蛋白質，有杧果、雲呢拿和士多啤梨口味，外表包一層比利時朱古力脆皮，體積迷你，用作零食分量剛好。品牌建議除從冰格直接開吃外，也可於室溫10分鐘後享用。