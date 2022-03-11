嬲爆大S瞞婚　S媽忽轉口風讚女婿具俊曄：很有義氣

台灣女星徐熙媛（大S）下嫁韓星具俊曄，而老公亦於9日以「家人」身份訪台，飛奔見面度蜜月，不過一切都要等具俊曄入住防疫旅館進行10日隔離，出關後先可以見面。一早揚言拒絕見女婿嘅S媽，曾表示不滿愛女刻意瞞婚，到登記咗先同佢交代，氣上心頭嘅佢更公開出Post，借「雞圖」暗指有人搶走佢個女！

點知鏡頭一轉，今日（11日）有台媒再次聯絡上S媽，問到佢是否討厭具俊曄？S媽話：「我不會隨便討厭任何一個人。（搶女兒）那是公雞說的，不是我說的。」當被問到對具俊曄印象時，S媽就忽然口風一轉，反過嚟讚對方：「他和熙媛、熙娣差不多同期出道，當時他很棒，另一個搭檔出車禍，他都不離不棄，很有義氣。」不過當問到切身問題，好似會否願意見女婿？S媽態度亦明顯軟化，淡淡地表示：「我不知道。」

由大S 8日宣布完婚直到今日，大S依然未有同媽咪道歉，母女倆至今亦冇通電話或碰面溝通，事情僵在原點，不過S媽似乎有稍微消氣：「不重要，這是小事，我不會跟孩子計較的。（母女往常每周約一日食飯？）她（大S）有約，我才去，她又沒約我。」對於外界有另聲音認為大S為愛沖昏頭，S媽就深表認同：「難道不是嗎？有用才勸，沒用有甚麼好勸的。」仲話大S嘅偶像劇人生「很有趣」。