BMW iX3孖i4連袂登場

繼iX純電旗艦級SAV之後，BMW最近再帶來iX3純電SAV和旗下首款豪華純電四門轎跑i4，兩款同搭載第5代BMW eDrive技術的純電動力車型。

寶馬(BMW)繼去年引進iX純電旗艦級SAV後，最近再帶來多兩款同搭載第5代BMW eDrive技術的純電動力車型，包括iX3純電SAV和旗下首款豪華純電四門轎跑i4。

iX3 率先輸港的是M Sport Edition版本，採用後驅電馬達，配合由廠方自家研發的73.8 kWh高壓動力鋰電池組，可輸出最大馬力286hp及300Nm峰值扭力，0-100 km/h加速只需6.8 秒，並擁有達460km(WLTP)純電續航力。

至於i4，共引入3款不同車型，包括：i4 eDrive40、i4 eDrive40 M Sport及i4 M50。其中身為BMW M家族成員 i4 M50，是BMW i與BMW M部門首次攜手研發的型號，採用前後軸雙馬達及四輪驅動配置，配合能量密度更高的80.7 kWh鋰電池組，最大馬力及扭力分別達544hp和795Nm，0-100km/h加速僅需3.9秒，純電續航力510km(WLTP)。