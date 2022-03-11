香港電影評論學會大獎網上播　謝霆鋒代《怒火》領獎

《第二十八屆香港電影評論學會大獎》早前已經公布獎項得獎名單的，大會今日（11日）下午透過網上錄播進行頒獎禮。學會會長鄭政恆指因疫情未能舉行舉行頒獎禮，並指各獎項早前已送到各得獎單位。

頒獎禮先播出十套推薦電影包括《怒火》、《手捲煙》、《濁水漂流》、《殺出個黃昏》、《除暴》、《鬼同你住》、《梅艷芳》等的頒獎片段。英皇電影《怒火》由謝霆鋒代表領獎，他說：「《怒》對我嚟講係一部好典型嘅香港動作電影，亦可能係呢個類別嘅最後一部，因為陳木勝拍完呢部就離開咗我哋，當然仲有好多導演拍動作電影，但好少好似佢咁拍單對單，好人對壞人去做ending，所以最原汁原味嘅Hong Kong Action《怒》算係其中一部。」

隨後霆鋒又再代表已故導演陳木勝憑《怒火》領取「最佳導演」獎項，他代陳木勝太太說：「好多謝業界人士對Benny導演嘅支持同肯定，Benny導演一直追尋緊佢心目中嘅完美電影夢，希望佢呢份堅毅、不屈不撓嘅精神，可以感染同鼓勵大家繼續向前，堅持自己嘅夢想，活出精彩，永不放棄。」

奪得「最佳女演員」的英皇藝人劉雅瑟則透過片段表示：「感謝評論學會頒獎給我，鼓勵對我飛常重大，這份榮耀一直會放在心中，我會努力做好一名演員。拍攝電影當中，從所有工作人員身上看到他們對電影的熱愛，給我非常大的感動，很感謝他們的負出，承傳《智》。」