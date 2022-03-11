【撃敗林襄】峮峮發動「床戰」成「啦啦隊女神」之霸

近年台灣掀起一股「啦啦隊女神」風，為球隊應援的啦啦隊成員，青春活潑，樣靚身材正，全部至少C Cup起跳，「爆」炸力十足，難怪不單是台灣綜藝節目的新血，更在寫真集界「峰」起雲湧，掀起搶購潮。誰是「啦啦隊女神」終極之霸？近日有十名啦啦隊成員被提名角逐民調「2022啦啦隊女神」，在一輪激烈投票下，峮峮（吳函峮）穩坐no.1寶座！

身為中信兄弟啦啦隊一員的峮峮，樣子甜美清純，但卻有「峰」味四瀉的34E索爆身材，加上近日為寫真集頻頻造勢，當中出招玩「床戰」，一輯男友視角的「床照」更成網民熱話，網民狂呼吃不消，加上明天（12日）會在台北舉行簽名活動，故更刺激選情！然而峮峮更為人所認識，是因為台灣男星黃鴻升（小鬼）在2020年猝逝後，和峮峮的戀情始浮面。

亞軍是和峮峮同隊的短今，其34D「青筋胸」不單「震」驚宅男，她曾兩度被邀請成為日本少年刊物《週刊YOUNG JUMP》的封面人物，成為台灣史上第一人，而她上月推出寫真外，更進軍綜藝節目當主持。

至於近年「峰」頭及話題十足的樂天桃猿啦啦隊成員林襄，憑32E、24、33的魔鬼三圍及標致面孔俘虜廣大宅男心，雖然人氣勁升，工作量不斷，但在今次民調中卻屈居季軍，令不少網民大感意外！