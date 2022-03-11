全新餐飲外賣平台 人氣店招牌菜隨時食
2022年03月11日 20:00
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網購與外賣，好似變成生活日常，為了迎接這種新常態，不少飲食集團亦變陣，推出自家平台，可以一站式選購到旗下多間餐廳食肆的精彩美食之餘，仲可以一次過入手雜貨及食材添！
多國主題薈萃
以令人難忘的餐飲體驗而為人熟悉的Pirata Group，早前推出PirataMart，提供一系列環球美食盛宴與食品雜貨，可以外賣又或於指定餐廳自取。好似期間限定的Pirata Feast外賣餐單（每日3pm最後點餐，並於6pm至7:30pm到指定餐廳取餐），就有集團旗下多間人氣餐廳美食，包括Pirata、The Optimist、TokyoLima、Meats和 Chaiwala，以一個平台即可選購，仲可以揀選於指定餐廳提取。外賣菜式多多，好似The Optimist就有大受食客歡迎的招牌龍蝦燴飯及½ 西班牙烤乳豬，又或主打秘魯菜的TokyoLima，也有餐廳招牌的秘魯傳統拌飯供應。大家也可以經平台柯打集團新開業的意大利餐廳La Favorita推出的WFH午餐（只在周一至五供應）及晚餐外賣，前者包括了各種開胃前菜、主食和甜品；而後者更有多款餐廳招牌菜包括燒牛肉薄片配吞拿魚沙律醬、巨型水牛芝士伴西西里番茄、意大利香腸羽衣甘藍薯仔丸子、和牛柳配上蘑菇等，幾時想食環球美食話咁易。
美酒佳餚齊備
主打多元化餐飲的Black Sheep Restaurants今個月也推出了全新的自家送餐平台GO，除了有前年推出的送餐計劃 Supper Cult（https://bit.ly/3pOaXYj ）外，還有全新設計的午市外送餐單，更有3日或5日餐單（午餐或晚餐）供預訂，並設全新送餐時段添！美食方面，有人氣餐廳Ho Lee Fook的招牌口利叉燒飯，Fukuro外送居酒屋風味便當包括吉列雞扒配涼拌青瓜、招牌香脆焦糖牛油粟米及芝麻醬菠菜；西京燒三文魚配炸南瓜餅、汁燒和牛配番茄沙律及自家製香辣韓式泡菜。喜歡中東黎巴嫩菜的就不要錯過Le Comptoir 餐牌加入的外送自取新選擇Beiruti Boxes，午餐有自家製麻香鷹嘴豆泥或中東茄子泥等餐前小食及3款自選主菜，如薩塔香料烹調的哈羅米芝士、以蒜醬製作的醃烤雞腿、哈里薩辣醬烤椰菜花等經典菜式。外賣餐盒一律包括香料飯、皮塔餅、敍利亞風味沙律，以及甜品自家製果仁蜜餅。平台還可以選擇集團全新推出的精選酒藏系列 The Cellar Selection，由侍酒大師及團隊挑選出款式多樣而獨特的酒單，並分作標準系列及大師級系列，每期均精選6瓶佳釀，每兩週替換款式，大家訂購後翌日送抵府上。第一期酒單有Aperitif in Italy和All About Nebbiolo，前者有6款意大利開胃酒，與芝士火腿甚匹配；後者來自皮埃蒙特大區的內比奧羅，產地以頂級酒王而聞名，葡萄酒香氣非凡，一般需要陳釀數年以至數十年才能達致平衡。