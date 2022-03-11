全新餐飲外賣平台　人氣店招牌菜隨時食

網購與外賣，好似變成生活日常，為了迎接這種新常態，不少飲食集團亦變陣，推出自家平台，可以一站式選購到旗下多間餐廳食肆的精彩美食之餘，仲可以一次過入手雜貨及食材添！

多國主題薈萃

以令人難忘的餐飲體驗而為人熟悉的Pirata Group，早前推出PirataMart，提供一系列環球美食盛宴與食品雜貨，可以外賣又或於指定餐廳自取。好似期間限定的Pirata Feast外賣餐單（每日3pm最後點餐，並於6pm至7:30pm到指定餐廳取餐），就有集團旗下多間人氣餐廳美食，包括Pirata、The Optimist、TokyoLima、Meats和 Chaiwala，以一個平台即可選購，仲可以揀選於指定餐廳提取。外賣菜式多多，好似The Optimist就有大受食客歡迎的招牌龍蝦燴飯及½ 西班牙烤乳豬，又或主打秘魯菜的TokyoLima，也有餐廳招牌的秘魯傳統拌飯供應。大家也可以經平台柯打集團新開業的意大利餐廳La Favorita推出的WFH午餐（只在周一至五供應）及晚餐外賣，前者包括了各種開胃前菜、主食和甜品；而後者更有多款餐廳招牌菜包括燒牛肉薄片配吞拿魚沙律醬、巨型水牛芝士伴西西里番茄、意大利香腸羽衣甘藍薯仔丸子、和牛柳配上蘑菇等，幾時想食環球美食話咁易。

美酒佳餚齊備