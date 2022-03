全新餐飲外賣平台　人氣店招牌菜隨時食

網購與外賣,好似變成生活日常,為了迎接這種新常態,不少飲食集團亦變陣,推出自家平台,可以一站式選購到旗下多間餐廳食肆的精彩美食之餘,仲可以一次過入手雜貨及食材添!

多國主題薈萃

以令人難忘的餐飲體驗而為人熟悉的Pirata Group,早前推出PirataMart,提供一系列環球美食盛宴與食品雜貨,可以外賣又或於指定餐廳自取。好似期間限定的Pirata Feast外賣餐單(每日3pm最後點餐,並於6pm至7:30pm到指定餐廳取餐),就有集團旗下多間人氣餐廳美食,包括Pirata、The Optimist、TokyoLima、Meats和 Chaiwala,以一個平台即可選購,仲可以揀選於指定餐廳提取。外賣菜式多多,好似The Optimist就有大受食客歡迎的招牌龍蝦燴飯及½ 西班牙烤乳豬,又或主打秘魯菜的TokyoLima,也有餐廳招牌的秘魯傳統拌飯供應。大家也可以經平台柯打集團新開業的意大利餐廳La Favorita推出的WFH午餐(只在周一至五供應)及晚餐外賣,前者包括了各種開胃前菜、主食和甜品;而後者更有多款餐廳招牌菜包括燒牛肉薄片配吞拿魚沙律醬、巨型水牛芝士伴西西里番茄、意大利香腸羽衣甘藍薯仔丸子、和牛柳配上蘑菇等,幾時想食環球美食話咁易。

美酒佳餚齊備

主打多元化餐飲的Black Sheep Restaurants今個月也推出了全新的自家送餐平台GO,除了有前年推出的送餐計劃 Supper Cult( https://bit.ly/3pOaXYj )外,還有全新設計的午市外送餐單,更有3日或5日餐單(午餐或晚餐)供預訂,並設全新送餐時段添!美食方面,有人氣餐廳Ho Lee Fook的招牌口利叉燒飯,Fukuro外送居酒屋風味便當包括吉列雞扒配涼拌青瓜、招牌香脆焦糖牛油粟米及芝麻醬菠菜;西京燒三文魚配炸南瓜餅、汁燒和牛配番茄沙律及自家製香辣韓式泡菜。喜歡中東黎巴嫩菜的就不要錯過Le Comptoir 餐牌加入的外送自取新選擇Beiruti Boxes,午餐有自家製麻香鷹嘴豆泥或中東茄子泥等餐前小食及3款自選主菜,如薩塔香料烹調的哈羅米芝士、以蒜醬製作的醃烤雞腿、哈里薩辣醬烤椰菜花等經典菜式。外賣餐盒一律包括香料飯、皮塔餅、敍利亞風味沙律,以及甜品自家製果仁蜜餅。平台還可以選擇集團全新推出的精選酒藏系列 The Cellar Selection,由侍酒大師及團隊挑選出款式多樣而獨特的酒單,並分作標準系列及大師級系列,每期均精選6瓶佳釀,每兩週替換款式,大家訂購後翌日送抵府上。第一期酒單有Aperitif in Italy和All About Nebbiolo,前者有6款意大利開胃酒,與芝士火腿甚匹配;後者來自皮埃蒙特大區的內比奧羅,產地以頂級酒王而聞名,葡萄酒香氣非凡,一般需要陳釀數年以至數十年才能達致平衡。