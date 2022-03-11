趁林正峰宣布單身拍拖斷正？游嘉欣死口唔認

無綫小花游嘉欣與林正峰多次合作，更分別多次於劇集《香港愛情故事》、《青年心城之撐起青春》及《青春不要臉》中飾演情侶，去年還爆出二人「撻着」的消息。其實林正峰一直都有位拍拖3年的女友Yuki，二人不時於社交平台放閃，當他與嘉欣被拍得車廂密會，爆出緋聞時，林正峰即向女友派定心丸，上載手拖手相片，高調宣布拍拖3周年，以此闢謠，當時嘉欣都有「配合」留言:「sweet sweet！」

不過，縱使二人多次表示只是好朋友關係，但嘉欣與林正峰似乎關係「分不開」，更被發現齊齊去「蜜遊」。二人早前為劇集《回歸》、《曙光》拍攝，齊齊染疫「中招」，之後隔離休息，幾日前已康復的他們即出關，更分別於社交平台上載了到大澳郊遊的照片，先是嘉欣Post相並留言：「大澳一日遊，好似去咗個小旅行咁！」之後林正峰亦出PO，晒單人相留言：「終於可以抖吓氣，感覺好似已經去咗個旅行咁！好滿足！」二人同聲同氣甚有默契。

現時再傳出緋聞，林正峰又被發現於社交平台已刪走了與女友Yuki的合照，更透露回復單身，游嘉欣被問到是否與林正峰拍拖旅行時，她謂：「唔會啦！因為大家都想出街影吓相，咁啱呢輪大家都放假夾到時間，咪出去囉！其實真係冇咩特別，只係正常朋友活動，影到靚相就Post。」問到林正峰是否有意追求她時，她又謂：「識我哋嘅都知我哋真係friend，friend到好難會發展，作為朋友都係祝福佢之後搵到幸福啦！」