為追犯飛車肉搏　吳卓羲搵命博

由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、陳瀅等演出的邵氏劇《飛虎3 壯志英雄》，昨晚（10日）播出第14 集，劇情講到瓦干布頭目Leo（Jai Day 飾）綁架了12 名人質，要求警方釋放Renee（何慈茵飾），是集高潮位絕對是醫院停車場搶犯場口，密集式槍戰、震撼感十足的爆破及飛車場面令人血脈賁張！其中一幕吳卓羲為追捕犯人、冒險掛在行駛中的車上與犯人埋身肉搏場口煞是緊張，吳卓羲的搵命博演出亦贏得不少觀眾讚賞。有「御用警察」之稱的他，以往不少角色都衰衝動，今次重複犯錯亦引起網友熱烈討論：「由《學警雄心》開始，衝動到《飛虎》！」、「吳卓羲又衰衝動！」、「咁就衝動咗十幾廿年！」。而昨晚的飛車場口，最精彩莫過於Leo 為逃避追捕、從接近10層樓高的停車場「一躍而下」直衝地面，不少網友留言激讚：「睇到嗌咗出嚟！」、「有冇咁勁呀？」

另日前播出的第13集同樣引起網友熱討，飾演年輕版頌昕的高鈞賢一出場，迅即吸引了網友眼球，已多年沒有在香港劇集露面的他，不但沒有變老，還很有逆齡感，靚仔依然兼身材Keep得很不錯，網友留言大表驚喜之餘，亦對其演技給予正評：「開心見番前香港先生高鈞賢，佢演得好入戲啊」、「我鍾意高鈞賢，超靚仔，好型呀」、「高鈞賢久違了」、

「仲係咁靚仔！」飾演童年版Renee的小妹妹同樣獲網友激讚：「好可愛呀！」、「喊到人心都痛，幾好戲喎！」