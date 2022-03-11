疫情嚴峻，真係有排都未可以去旅行呀！AV業界資深人士神仙乙就表示，喺呢段日子不妨欣賞日本AV界嘅旅行系列，當中男女優結伴暢遊，觀光之餘仲會放縱情慾，等大家可以感受激情，同時又可以用眼睛去旅行！

瘋狂激戰

喺Prestige出品嘅《2人之濃密相處，成人之中出小旅行》中，松岡鈴同男友結伴同遊，兩人先去行街街觀光又品嘗當地小食，飲飽食醉之後就返酒店休息，本來諗住沖乾淨涼先至開波，但係兩人已經慾火高漲，急不及等嚟番場激戰。到第二朝早，佢哋驅車去觀光，拍住拖四圍去購物，鈴妹仲買咗幾套靚衫，唔單止滿足購物欲，仲可以着住新衫進行床激增加樂趣添！由於鈴𡜻同男友玩得太開心，所以完全忘記做安全措拖，每次都中出收場。

慰藉芳心

Mercury推出嘅《與人妻不倫旅行》，講述東凜係一位模特兒，同老公結婚10年，但係兩夫妻嘅感情愈嚟愈淡，行房次數已經降到零，因而令凜妹感到寂寞又枯燥。有一日，佢出外拍攝期間，認識到助理泰祥，兩人喺工作之時互生情愫，於是工作完畢之後，相約結伴去旅行，令凜妹搵番初戀嘅感覺，亦因為咁，佢好快就毫無保留咁同泰祥喺溫泉旅館上演連場激戰，更放縱地打真軍兼中出收場，將老公完全拋於腦後。

搖曳露營

喺名人之友推出嘅《讓我們和露營者發生關係吧！》入面，森澤佳奈想嘗試露營嘅滋味，所以AV廠特別安排佢喺拍攝AV嘅同時享受露營樂趣，更加搵來男優森林原人揸架露營車接佢出發！露營車廂內夠寬敞，兩人激戰得相當過癮，大戰一場之後，仲好溫馨咁去草地上BBQ。之後，佢哋又走入附近嘅公廁開戰，同時又怕人發現，場面夠刺激，完事後返回露營車休息又再激戰一場，為呢次露營之旅劃上完美句號。

簡評

由於暫時冇得去旅行，所以今次本仙就推介咗3部旅行系列作品畀大家欣賞一下，用眼睛去旅行。當中本仙最鍾意松岡鈴主演嘅《2人之濃密相處，成人之中出小旅行》，一來鈴妹又靚女又好身材，白滑肌膚配上美乳，真係令人睇到流晒口水，二來佢同男優拍住拖四圍去，甜甜蜜蜜咁行街又品嘗地道美食，帶出旅行時嘅放鬆感覺，令人睇得身心舒暢。